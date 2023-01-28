Терору не має бути місця в сучасному світі: Зеленський відреагував на теракти в Єрусалимі

Під час терористичного акту в Єрусалимі 27 січня загинула одна українка.
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих унаслідок терактів у Єрусалимі.
Президент України прокоментував теракт у Twitter.
"Поділяємо біль народу Ізраїля через теракти в Єрусалимі. Серед жертв – українка. Щирі співчуття рідним загиблих", – написав він.
Зеленський зауважив, що злочини цинічно скоєні, зокрема, у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.
"Терору не має бути місця в сучасному світі. Ні в Ізраїлі, ні в Україні", – підсумував президент.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у свою чергу заявив, що Україна рішуче засуджує жахливі терористичні напади в Єрусалимі.
"Шокувальні повідомлення про жахливі теракти в Єрусалимі. Україна засуджує їх найрішучішим чином. Із жахом дізнався, що серед невинних жертв був громадянин України. Моє серце з близькими всіх загиблих і постраждалих", - написав Кулеба у Twitter.
Нагадаємо, 27 січня 21-річний хлопець розстріляв людей в Єрусалимі з пістолета. Він увірвався до синагоги "Атерет Авраам" у районі Неве-Яаків після завершення молитви і відкрив вогонь по вірянам. Він убив сімох і поранивши трьох людей.
Під час терористичного акту в Єрусалимі 27 січня загинула одна українка.
Сьогодні, 28 січня, в Ізраїлі на місці археологічних розкопок "Місто Давида" в Єрусалимі сталася стрілянина, під час якої постраждали двоє людей. За інформацією поліції, нападника нейтралізували.
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