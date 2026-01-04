Терорист Гіркін прокоментував події у Венесуелі: що він заявив про слабкість Росії

Ігор Гіркін / © Getty Images

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) відреагував на події навколо Венесуели та заявив, що ситуація стала черговим ударом по міжнародному іміджу Росії.

У своєму дописі він фактично визнав неспроможність Москви захищати союзників за межами війни проти України.

“Сполучені Штати здійснили переворот у Венесуелі, завдали по ній удару і показали, що міжнародне право для країни, яка вважає себе гегемоном, – ніщо”, – написав Гіркін.

За його словами, Вашингтон продемонстрував модель поведінки великої держави, яка “усуває загрози ще до того, як вони стають занадто серйозними”. Він також заявив, що США фактично встановили контроль над венесуельською нафтою.

“Фактично тепер вони контролюють венесуельську нафту й отримали додаткові козирі у грі проти Китаю. Наступний крок – іранська нафта”, – зазначив терорист.

Окрему увагу Гіркін приділив ролі Росії, назвавши ситуацію “болючим ударом” по її репутації.

“Ми знову отримали удар по своєму іміджу. Ще одна країна, яка розраховувала на допомогу Росії, не дочекалася її”, – написав він.

Причину цього, за його словами, слід шукати у війні проти України.

“Загрузнувши по вуха в кривавому болоті України, ми практично не здатні більше ні на що і тим більше не можемо допомагати Венесуелі на іншій півкулі”, – заявив Гіркін.

Також він припустив, що події у Венесуелі стануть сигналом для Пекіна.

“Китай, думаю, зробить серйозні висновки, зрозумівши, що домовлятися з Трампом безглуздо: він або обдурить, або за першої ж нагоди нападе”, – підсумував терорист.

