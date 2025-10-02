ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
62
Час на прочитання
2 хв

Терорист убив двох людей під час нападу на синагогу у Великій Британії: відео

Теракт було скоєно в Йом-Кіпур – найбільше свято у єврейському календарі, коли до синагоги приходить багато людей.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Напад на синагогу в Манчестері

Напад на синагогу в Манчестері / © Associated Press

У четвер, 2 жовтня, в Йом-Кіпур — найсвятіший день єврейського календаря — терорист із ножем та прикріпленою до пояса бомбою скоїв напад на синагогу у місті Манчестері у Великій Британії.

Про це повідомляє Reuters.

Нападник в’їхав на машині на пішоходів та поранив ножем охоронця біля синагоги єврейської громади Хітон-Парк у районі Крамсолл. Окрім двох підтверджених загиблих, ще троє перебувають у важкому стані.

Очевидці повідомили, що машина їхала нерівномірно, перш ніж врізатися у ворота синагоги.

«Щойно він вийшов з машини, він почав ножем різати всіх, хто був поруч. Він накинувся на охоронця та спробував увірватися до синагоги. Хтось забарикадував двері», — розповіла свідок теракту.

На відео, поширеному в соціальних мережах та підтвердженому агентством Reuters, видно, як поліція стріляє в чоловіка біля синагоги, тоді як інший чоловік у традиційному єврейському головному уборі лежить в калюжі крові.

«У нього бомба, забирайтеся геть!» — крикнув озброєний поліцейський очевидцям, намагаючись відштовхнути людей.

Згодом у поліції повідомили, що підозрюваного, який, як вважається, мав на поясі бомбу, було застрелено. На місце події викликали групу знешкодження вибуховий пристроїв.

Йом-Кіпур — найбільше свято у єврейському календарі, коли навіть багато нерегулярних відвідувачів синагоги знаходять час для молитви. Саме тому в той час у синагозі перебувала велика кількість людей.

Після теракту в синагозі Манчестера британський прем’єр-міністр Кір Стармер покинув зустріч лідерів європейських країн в Копенгагені, щоб повернутися до Британії для головування на екстреній зустрічі.

«Я шокований нападом на синагогу в Крампсоллі. Те, що це сталося в Йом-Кіпур, найсвятіший день єврейського календаря, робить ситуацію ще жахливішою», — сказав він.

Стармер сказав, що до синагог у всій країні розгортають додаткові поліцейські сили, додавши, що «буде зроблено все, щоб забезпечити безпеку нашої єврейської громади».

Король Великої Британії Чарльз ІІІ заявив, що він був «глибоко шокований і засмучений», дізнавшись про напад, «особливо в такий важливий день для єврейської громади».

Нагадаємо, нещодавно у Єрусалимі терористи відкрили вогонь по автобусу, унаслідок чого загинули щонайменше п’ятеро людей, ще понад двадцять отримали поранення.

Дата публікації
Кількість переглядів
62
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie