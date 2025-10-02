Терорист убив двох людей під час нападу на синагогу у Великій Британії: відео

Напад на синагогу в Манчестері / © Associated Press

У четвер, 2 жовтня, в Йом-Кіпур — найсвятіший день єврейського календаря — терорист із ножем та прикріпленою до пояса бомбою скоїв напад на синагогу у місті Манчестері у Великій Британії.

Про це повідомляє Reuters.

Нападник в’їхав на машині на пішоходів та поранив ножем охоронця біля синагоги єврейської громади Хітон-Парк у районі Крамсолл. Окрім двох підтверджених загиблих, ще троє перебувають у важкому стані.

Очевидці повідомили, що машина їхала нерівномірно, перш ніж врізатися у ворота синагоги.

«Щойно він вийшов з машини, він почав ножем різати всіх, хто був поруч. Він накинувся на охоронця та спробував увірватися до синагоги. Хтось забарикадував двері», — розповіла свідок теракту.

На відео, поширеному в соціальних мережах та підтвердженому агентством Reuters, видно, як поліція стріляє в чоловіка біля синагоги, тоді як інший чоловік у традиційному єврейському головному уборі лежить в калюжі крові.

«У нього бомба, забирайтеся геть!» — крикнув озброєний поліцейський очевидцям, намагаючись відштовхнути людей.

Згодом у поліції повідомили, що підозрюваного, який, як вважається, мав на поясі бомбу, було застрелено. На місце події викликали групу знешкодження вибуховий пристроїв.

Йом-Кіпур — найбільше свято у єврейському календарі, коли навіть багато нерегулярних відвідувачів синагоги знаходять час для молитви. Саме тому в той час у синагозі перебувала велика кількість людей.

Після теракту в синагозі Манчестера британський прем’єр-міністр Кір Стармер покинув зустріч лідерів європейських країн в Копенгагені, щоб повернутися до Британії для головування на екстреній зустрічі.

«Я шокований нападом на синагогу в Крампсоллі. Те, що це сталося в Йом-Кіпур, найсвятіший день єврейського календаря, робить ситуацію ще жахливішою», — сказав він.

Стармер сказав, що до синагог у всій країні розгортають додаткові поліцейські сили, додавши, що «буде зроблено все, щоб забезпечити безпеку нашої єврейської громади».

Король Великої Британії Чарльз ІІІ заявив, що він був «глибоко шокований і засмучений», дізнавшись про напад, «особливо в такий важливий день для єврейської громади».

Нагадаємо, нещодавно у Єрусалимі терористи відкрили вогонь по автобусу, унаслідок чого загинули щонайменше п’ятеро людей, ще понад двадцять отримали поранення.