Світ
468
2 хв

Терориста з Дніпра, який закладав бомби в мечетях, знайшли мертвим у в’язниці — що сталося

Український терорист, якого засудили за вбивство мусульманина на 40 років, помер у тюрмі.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Аспірант Павло Лапшин зізнався у вбивстві 82-річного мешканця Бірмінгема 2013 року / © The Daily Mail

Український російськомовний правий терорист Павло Лапшин помер у в’язниці суворого режиму у Великій Британії HMP Wakefield.

Про це йдеться у повідомленні metro.

23 вересня стало відомо, що 37-річного українця Павло Лапшина, якого засудили до довічного ув’язнення за вбивство 82-річного мешканця Бірмінгема та спроби терактів біля мечетей, знайдено мертвим.

Служба в’язниць Британії не уточнила причини смерті Лапшина. За стандартною процедурою випадок розслідуватиме омбудсмен із питань тюрем і пробації.

Аспірант Павло Лапшин зізнався у вбивстві 82-річного мешканця Бірмінгема 2013 року / © ТСН.ua

Що відомо про українського терориста Павла Лапшина

Аспірант Павло Лапшин, уродженець Дніпра (до 19 травня 2016 року — Дніпропетровськ — ред.), у квітні 2013 року прибув до Бірмінгема на тимчасове стажування. Вже через п’ять днів проживання у Британії він напав на 82-річного Мохаммеда Саліма, коли той повертався з мечеті додому. Тоді 25-річний терорист тричі вдарив його ножем і добив ударами по голові.

Згодом Лапшин заклав три саморобні вибухові пристрої біля мечетей у Вест-Мідлендсі. Найнебезпечніший вибух, начинений сотнями цвяхів, стався біля мечеті Kanzul Iman Masjid у місті Типтон. Жертв вдалося уникнути лише завдяки тому, що ранкова молитва була перенесена на годину пізніше.

Поліція вийшла на Лапшина завдяки записам із камер відеоспостереження. Під час обшуку в його помешканні виявили матеріали для виготовлення нових бомб, три мобільні телефони-детонатори та літературу з ідеології білої переваги. На допиті він визнав, що діяв сам і хотів «посилити расовий конфлікт».

У жовтні 2013 року суд Олд-Бейлі засудив його до довічного ув’язнення з мінімальним терміном у 40 років.

Також йшлося про те, що суд над українцем Павлом Лапшиним у Британії тривав 10 хвилин. 25 липня 2013 року йому було висунуто звинувачення за чотирма епізодами.

468
