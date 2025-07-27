Терористи атакували будівлю суду: є загиблі та поранені

Внаслідок теракту 22 особи отримали поранення / © Associated Press

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У місті Захед іранської провінції Систан і Белуджистан терористи намагалися проникнути до будівлі суду. Правоохоронці ліквідували зловмисників.

Про атаку пише іранське агентство IRNA з посиланням на місцевих правоохоронців.

За словами правоохоронців, вранці троє членів терористичної групи, видаючи себе за клієнтів, намагалися проникнути до судового департаменту Захедана.

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Сили безпеки вступили в зіткнення. Двох нападників вбили під час втечі, а третього — до того, як він встиг підірвати гранату, кажуть поліцейські.

Унаслідок вибуху цієї гранати загинули кілька цивільних, зокрема мати та однорічна дитина. Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) в Захедані повідомив про шістьох загиблих.

В окремій заяві йдеться про те, що внаслідок нападу ще 22 людини отримали поранення, більшість травмованих — звичайні громадяни.

Судова система Ірану також підтвердила напад та подальші зіткнення у своїй заяві, повідомивши, що кілька людей отримали поранення, і що на місце події направили рятувальників.

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Агентство Reuters пише, що відповідальність за атаку взяло на себе угруповання «Джаїш аль-Адль», яке Іран вважає терористичним.

Нагадаємо, у Пакистані терорист-смертник на своєму авто протаранив колону китайських інженерів, які працювали над проєктом будівництва дамби. Загинули шестеро людей.