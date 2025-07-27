ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
571
Час на прочитання
1 хв

Терористи атакували будівлю суду: є загиблі та поранені

В Ірані стався смертельний напад — терористи хотіли підірвати будівлю суду.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Внаслідок теракту 22 особи отримали поранення

Внаслідок теракту 22 особи отримали поранення / © Associated Press

У місті Захед іранської провінції Систан і Белуджистан терористи намагалися проникнути до будівлі суду. Правоохоронці ліквідували зловмисників.

Про атаку пише іранське агентство IRNA з посиланням на місцевих правоохоронців.

За словами правоохоронців, вранці троє членів терористичної групи, видаючи себе за клієнтів, намагалися проникнути до судового департаменту Захедана.

Сили безпеки вступили в зіткнення. Двох нападників вбили під час втечі, а третього — до того, як він встиг підірвати гранату, кажуть поліцейські.

Унаслідок вибуху цієї гранати загинули кілька цивільних, зокрема мати та однорічна дитина. Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) в Захедані повідомив про шістьох загиблих.

В окремій заяві йдеться про те, що внаслідок нападу ще 22 людини отримали поранення, більшість травмованих — звичайні громадяни.

Судова система Ірану також підтвердила напад та подальші зіткнення у своїй заяві, повідомивши, що кілька людей отримали поранення, і що на місце події направили рятувальників.

Агентство Reuters пише, що відповідальність за атаку взяло на себе угруповання «Джаїш аль-Адль», яке Іран вважає терористичним.

Нагадаємо, у Пакистані терорист-смертник на своєму авто протаранив колону китайських інженерів, які працювали над проєктом будівництва дамби. Загинули шестеро людей.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
571
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie