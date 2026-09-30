Літак Flydubai зі 174 пасажирами подав сигнал про захоплення: винищувачі Ізраїлю підняли в небо

Над Йорданією могли захопити літак / © pexels.com

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На світанку, 30 вересня, міг статися масштабний акт тероризму за участю лайнера компанії Flydubai, що прямував з ОАЕ до Ізраїлю. Під час виконання рейсу з Дубая до Тель-Авіва екіпаж раптово передав у ефір міжнародний сигнал тривоги, який сигналізує про потенційне захоплення судна. У відповідь на це повітряні сили Ізраїлю негайно підняли в небо винищувачі для перехоплення та супроводу літака.

Про це пише Ynet.

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У небі над Йорданією могли захопити літак: перші подробиці

Станом на 10:05 відомо, що на борту літака могла трапитися бійка. Літак приземлився кілька хвилин тому у Саудівській Аравії. Екіпаж повітряного судна передав сигнал про «незаконне втручання», а також сповістив про загальну надзвичайну ситуацію на борту. Втім, за даними джерел у силах безпеки Ізраїлю, інцидент не пов’язаний із захопленням літака — причиною переполоху, найімовірніше, стала сварка між самими пілотами.

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Через подію начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір терміново провів оперативну нараду із вищим командуванням. До оцінки ситуації залучили очільника ВПС генерал-майора Омера Тішлера, керівника Оперативного управління генерал-майора Іціка Коена та начальника розвідки генерал-майора Шломі Біндера.

Наразі додаткову інформацію не розголошують.

На борту перебували 174 пасажири, серед яких 27 дітей, і більшість із них — громадяни Ізраїлю. Повітряне судно вилетіло з міжнародного аеропорту Дубая о 07:05 за місцевим часом і мало приземлитися в аеропорту імені Бен-Гуріона близько 09:30.

Утім, орієнтовно за 1,5 години після зльоту, коли лайнер увійшов у повітряний простір Йорданії, бортовий відповідач спочатку видав код 7700 (загальна надзвичайна ситуація), а за мить — код 7500, який використовують цивільні пілоти у разі незаконного втручання в керування або спроби викрадення літака.

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Одразу після подачі аварійного сигналу пілоти перейшли на ручне управління, розвернули лайнер і спрямували його в бік Саудівської Аравії, істотно знизивши висоту польоту. Спочатку літак рухався на південь, після чого змінив курс на захід, продовжуючи маневрувати у повітряному просторі Саудівської Аравії.

Незвичайна ситуація в небі змусила найвище військово-політичне керівництво Ізраїлю діяти негайно. Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу та міністр оборони Ізраель Кац провели термінові безпекові консультації. Паралельно Оперативний відділ поліції Ізраїлю розпочав розгортання спільного командного центру із залученням усіх профільних спецслужб, а всі силові структури країни були приведені в стан підвищеної готовності.

Представники безпекового сектору закликали утримуватися від передчасних висновків, наголосивши, що підтверджених даних про захоплення лайнера терористами на той момент не було, але ситуацію ускладнювала відсутність зв’язку з екіпажем.

«Немає жодної достовірної інформації про захоплення літака. Пілот подав сигнал лиха. Нам не вдається встановити зв’язок із пілотом, і це викликає занепокоєння», — заявив один із посадовців ізраїльської служби безпеки.

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Комісар поліції Денні Леві також провів оцінку обстановки, оскільки силові відомства уважно відстежували кожну зміну в траєкторії руху цивільного судна. Зі свого боку, він підкреслив готовність силовиків до найгіршого розвитку подій.

Наразі ізраїльські винищувачі супроводжують бортові сили, поки фахівці та профільні служби намагаються з’ясувати справжні причини спрацьовування коду небезпеки та відсутності діалогу з кабіною пілотів.

Терористи: останні новини

Нагадаємо, контррозвідка СБУ викрила та затримала двох агентів РФ у Дніпропетровській області, які планували здійснити серію терактів. Першою ціллю зловмисників мав стати автомобіль мобільної вогневої групи ЗСУ, під який вони планували закласти дистанційне СВП. У разі успіху наступним завданням мав бути вибух біля будівлі ТЦК у Нікопольському районі.

Зловмисників затримали під час дорозвідки біля першої цілі з уже спорядженою вибухівкою — 3 кг вибухової речовини з металевими гайками в каністрі. Нападниками виявилися місцеві жителі (один із них раніше судимий за крадіжки), яких російські спецслужби завербували через Telegram під час пошуку легкого заробітку.

Наразі обидва агенти перебувають під вартою. СБУ повідомила їм про підозру у готуванні терору за попередньою змовою (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України). Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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