"Терпець Путіна увірвався": інсайдери шоковані перестановками в Міноборони РФ і говорять про "чистки" – The Guardian

Президент Росії Володимир Путін кілька тижнів тому відправив у відставку міністра оборони Сергія Шойгу. ФСБ розслідувала серію справ про корупцію в Міноборони, до якої причетні заступник міністра та керівники департаментів. Багато інсайдерів зараз називають це чисткою в Міноборони Росії.

Про це пише The Guardian.

Новим міністром оборони РФ замість Сергія Шойгу призначений Андрій Бєлоусов. Бєлоусова називали куратором економічного блоку в уряді. Путін доручив йому зменшити корупцію та оптимізувати військове виробництво для тривалої війни проти України, яка може значною мірою вирішуватися промисловим виробництвом.

Але колишні чиновники Міноборони та Кремля, колишні офіцери та іноземні спостерігачі заявили, що, ймовірно, відставка Шойгу дозволила ФСБ ліквідувати впливових чиновників у владі.

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"ФСБ нарешті взялась за Міністерство оборони та Генеральний штаб", — сказав капітан Джон Форман, колишній аташе Великої Британії з питань оборони в Москві.

Він вважає, що арешти можуть продовжитися після того, як "терпіння Путіна нарешті увірвалося".

"Шойгу і Герасимов дали буфер, але тепер Путін вирішив, що йому потрібно щось зробити. Шойгу переважно тримав ФСБ подалі від міністерства протягом усього свого перебування на посаді, арештів було дуже мало. Якщо ФСБ озлобилась, хто знає, як далеко вони зайдуть", — каже Форман.

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Під час війни в Україні Шойгу та Герасимов зазнавали критики з боку провоєнних прихильників щодо невдач армії та їхньої нездатності викорінити поширену корупцію в Збройних силах РФ. Минулого літа це невдоволення досягло апогею, коли вже покійний ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин ініціював невдале повстання проти російського військового керівництва.

"У Росії глибоке міжвідомче суперництво, і усунення Шойгу, можливо, дало слідчим у ФСБ і слідчому комітету можливість взятися за кримінальні справи проти вищого керівництва, намагаючись отримати підвищення та похвалу", — йдеться у матеріалі.

"Посадити до в'язниці справжнього живого заступника міністра оборони – мрія будь-якого слідчого, це круто, це мрія всього життя. За це ти отримуєш нові погони, підвищення, якусь нагороду. За це можна заробити репутацію", — сказав один з колишніх чиновників Кремля.

У разі кримінального переслідування на високому рівні, скоріш за все, Володимира Путіна поінформують особисто. Малоймовірно, що корупційні справи були ініційовані самим Кремлем.

Чистки в Росії тривають

Протягом місяця чотирьох високопосадовців Міноборони РФ було заарештовано за звинуваченнями в корупції, що стало найзначнішою репресією в міністерстві за останні роки. Чистка почалася 23 квітня з арешту колишнього заступника міністра оборони Тимура Іванова за підозрою в отриманні хабара. Кремль у четвер, 23 травня, спростував будь-які припущення про репресії в міністерстві оборони.

"Боротьба з корупцією – це послідовна робота. Це не кампанія, це постійна робота", — заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Тимур Іванов був багаторічною довіреною особою і протеже Сергія Шойгу. Вважається, що його затримання заклало основу для звільнення Шойгу, якого згодом змінив на посаді міністра оборони Андрій Бєлоусов.

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У наступні тижні були затримані інші високопосадовці. Серед них – начальник управління кадрів міністерства Юрій Кузнєцов і начальник управління зв’язку Генштабу РФ Вадим Шамарін. За кілька годин після затримання Шамаріна Слідчий комітет Росії також повідомив про затримання ще одного чиновника Міноборони – Володимира Вертелецького, який очолював відділ в департаменті держоборонзамовлення відомства.

Раніше цього місяця Кремль оголосив, що головний російський генерал Валерій Герасимов, начальник Генштабу, збереже свою посаду. Втім, арешт Шамаріна, прямого заступника Герасимова, може послабити позиції генерала у військовій ієрархії.

"Імовірність звільнення Герасимова зросла", — сказав Джон Форман.

Колишній чиновник оборони сказав, що арешти показали, що баланс сил змінився на користь російських служб безпеки, в той час як армія має вигляд хаотичної.

"Управління контррозвідки ФСБ (1-ше управління) стає все більш потужним. Зараз вони тримають усі карти і закручують гайки. Справа не в тому, що прихід Бєлоусова призвів до чисток. Зрештою, Шойгу був силовиком (членом силової еліти — ред.) і мав їхню підтримку", — сказав чиновник, який тісно співпрацював з Івановим і Шойгу.

Російська прокуратура також взялась за високопоставленого генерала, найбільш відомого своєю критикою Шойгу та Герасимова. Генерал-майор Іван Попов, який командував 58-м загальновійськовим угрупованням, заявив минулого літа, що його звільнили після того, як він розповів про проблеми на полі бою, зокрема про відсутність контрбатарейного вогню, а також про втрати. Попова звинувачують у крадіжці металу на 100 мільйонів рублів. Його вже арештували і помістили до СІЗО.

Гліб Ірісов, колишній лейтенант ВПС Росії, який залишив військову службу 2020 року, сказав, що перед арештами розмовляв з джерелом у ФСБ, яке повідомило йому, що чистка в Міністерстві оборони буде спричинена головним чином невдачами армії РФ в Україні.

"За Сергія Шойгу Міністерство оборони потрапило під сильний вплив його особистої мережі. Від старших командирів до нижчого складу ключові посади займали обранці Шойгу – друзі або друзі друзів. Він навіть створив численні посади заступників спеціально для своїх союзників", — сказав Ірісов.

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Серед них – коханка Сергія Шойгу, яка очолювала компанії, які заробляли мільйони рублів на контрактах з Міноборони. Ірісов сказав, що він регулярно виявляє неякісне обладнання в армії, зокрема лампочки, які плавляться на надзвукових швидкостях під час польоту на сучасному російському винищувачі Су-35, а також погані вантажівки та системи ППО, які не можуть збивати сучасні безпілотники. Він сказав, що частково ці недоліки є результатом корупції за часів Шойгу.

"Загальна якість військових постраждала через те, що кошти регулярно розкрадалися. Військові навчання часто існували лише на папері, оскільки виділені гроші виводилися", — сказав Ірісов.

Нагадаємо, у Росії злили секретні документи про резиденцію Путіна в Ново-Огарьово.

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