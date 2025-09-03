Територіальні питання України: Путін зробив заяву про референдум

Очільник Кремля Володимир Путін / © Associated Press

Очільник Кремля Володимир Путін заявив, що влада України має провести референдум для вирішення будь-яких територіальних питань.

Про це диктатор сказав 3 вересня, передають пропагандистські ЗМІ.

Зокрема, Путін заявив, що Києву для питання щодо територій потрібен референдум.

«Це вимагає скасування військового стану, а значить виборів», — вважає Путін.

Нагадаємо, російський диктатор також висловився щодо вступу України до НАТО. Він заявив, що Москва «не може погодитися», якщо це відбуватиметься «за рахунок Росії».

Раніше президент Росії Путін заявив, що РФ серйозно відповідає на удари України по енергетиці.