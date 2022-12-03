Теща зруйнували мрії молодості: Лукашенко розповів, як його змусили вибрати професію

Диктатор каже, що не шкодує про ухвалене в молодості рішення.

Білоруський самопроголошений президен Олександр Лукашенко заявив, що в молодості мріяв бути журналістом. Втім, послухавши свою тещу, вступив на історичний факультет.

Про це він сказав під час однієї з нарад, відео опублікував Телеграм-канала "Пул Первого".

"Я не бачив себе істориком – теща змусила. Я хотів бути журналістом, на факультет журналістики готувався. Теща (майбутня) сказала: "Ні, не треба це, ти будеш хорошим істориком - йди складай іспити", - розповів Лукашенко.

Диктатор каже, що не шкодує про те, що прислухався та навіть подякував тещі за пораду. "Я думаю: ну гаразд. Може, й правильно".

До слова, Лукашенко був студентом історичного факультету Могилівського педагогічного інституту за спеціальністю "вчитель історії та суспільствознавства", а 1985-гозаочно здобув економічну освіту в Білоруській сільськогосподарській академії за спеціальністю "економіст-організатор сільськогосподарського виробництва".

Нагадаємо, білоруського диктатора Олександра Лукашенка налякала раптова смерть міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея. Через це він змінив охорону та прислугу. До слова, російський опозиційонер Леонід Невзлін каже, що з особистих джерел у спецслужбах йому стало відомо, що смерть Макея була неприродною.

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