Tesla готується до змін: у компанії розглядають заміну Маска – що сталося

Ілон Маск. / © Associated Press

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На тлі падіння прибутків і занепокоєння інвесторів Tesla почала формальну підготовку до можливого переходу керівництва. Як повідомляє низка джерел, рада директорів компанії звернулася до кількох рекрутингових агентств із завданням — розпочати пошук потенційного наступника Ілона Маска.

Про це пише The Wall Street Journal.

Причиною такого кроку стала зростаюча напруга всередині компанії. Tesla фіксує перший за десятиліття спад продажів, прибуток за перший квартал 2025 року впав на 71%, а Ілон Маск тим часом приділяє все більше уваги політичній діяльності — зокрема, допомагає адміністрації президента Трампа оптимізовувати федеральні витрати.

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За словами людей, обізнаних у ситуації, місяць тому, коли акції Tesla різко впали, рада директорів прямо звернулася до Маска з проханням більше уваги приділяти компанії. Він не заперечував — і вже пообіцяв інвесторам, що “з наступного місяця приділятиме Tesla значно більше часу”.

Попри це, рада з восьми директорів — серед яких і співзасновник компанії Дж. Б. Штраубель — розпочала консультації щодо наступника та проводить зустрічі з великими інвесторами, щоб переконати їх у стабільності компанії.

Ситуація загострилася і через репутаційні виклики: наближеність Маска до Трампа відштовхує частину споживачів, а новий Cybertruck став мішенню для жартів. У той же час тарифи Трампа ускладнили діяльність компанії в Китаї, Мексиці й Канаді.

Наразі невідомо, чи знає сам Маск про внутрішню підготовку до зміни керівництва. Він не відповів на прохання ЗМІ прокоментувати ситуацію. Водночас, під час останнього засідання уряду Трамп подякував Маску за співпрацю та натякнув, що той може повернутись до Tesla.

Раніше Ілон Маск неодноразово зізнавався у приватному листуванні, що відчуває втому й розчарування від безперервної роботи в компанії, особливо після того, як суд скасував його гігантський пакет винагород.

Наразі ринкова капіталізація Tesla впала з $1,5 трлн до $900 млрд. І хоча Маск залишається символом компанії, для Tesla може наставати нова ера.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що може переглянути деякі рішення, ухвалені Департаментом ефективності уряду (DOGE), який перебуває під керівництвом мільярдера Ілона Маска.