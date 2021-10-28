Tesla спалахнула як факел: у Москві син мільярдера Скоробагатька розтрощив електрокар об стовп

Tesla спалахнула як факел: у Москві син мільярдера Скоробагатька розтрощив електрокар об стовп

Водій дивом залишився живим і майже не постраждав.

Увечері в четвер, 28 жовтня, електрокар Tesla Model S Plaid 2020 року, який належить синові мільярдера та колишнього депутата Держдуми Олександра Скоробогатька, потрапив у серйозну аварію у Москві (РФ).

Як повідомляє Telegram-канал Mash, біля станції метро “Прокшино” автівка врізалася в стовп і згоріла.

За словами очевидців, Tesla мчала на шаленій швидкості і водій, очевидно, не впорався з управлінням на слизькій після дощу дорозі. Від удару об стовп машина буквально розкололася, а водій вилетів назовні. Це врятувало його від можливості згоріти живцем.

Власником автомобіля є 21-річний Іван Скоробогатько. Внаслідок ДТП він не зазнав надто серйозних ушкоджень і покинув місце аварії.

Його батько - мільярдер та колишній депутат Держдуми (у 2016 році достроково склав депутатські повноваження) Олександр Скоробогатько, який тепер є членом ради директорів міжнародного аеропорту Шереметьєво. Forbes оцінює його статки в 3,7 млрд доларів.

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Нагадаємо, раніше в столиці Росії дорослий чоловік влаштував стрілянину у школі, куди він прийшов, щоб провчити кривдників його доньки.

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