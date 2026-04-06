Собчак з Поконською / © Скріншот

Реклама

Ксенія Собчак та Наталя Поклонська під час інтерв’ю спробували опанувати головний лінгвістичний пароль українців — «паляниця». Проте колишня так звана «прокурорка Криму» надала зовсім нове та інше значення цьому слову і провела «майстер клас», як правильно вимовити «код українців».

Про вона розповіла в інтерв’ю Собчак на YouTube.

«Паляниця — це не хліб»

Під час інтерв’ю Собчак запитала за український народний метод ідентифікації «своїх» та «чужих». Журналістка, згадуючи про легендарний тест на вимову, спробувала уточнити значення слова.

Реклама

«Кажуть, до речі, що от українці визначають російських шпигунів і розвідників за тим, як вони вимовляють слово „паляниця“. Є ж таке слово? Хліб?» — поцікавилася журналістка.

«Експертка» з української мови Наталя Поклонська одразу пояснила «істине» значення цього слова. Поки усі українці та лінгвісти казали, що «паляниця» — це духмяний хліб, то Поклонська сказала чітко — це попільничка. Також вона допомогла Собчак з вимовою, аби ні один український розвідник не викрив її.

«Полиниця — недопалки куди скидають. Полиниця…» — впевнено наставляла Поклонська, повторюючи свій варіант шість разів поспіль, ніби заклинання.

Таким чином, можна вкотре переконатися, що цей тест на «українця» працює навіть на 5 році повномасштабного вторгнення російських загарбників до України.

Реклама

Дата публікації 21:03, 06.04.26

Варто нагадати, що колаборантка Наталія Поклонська стала «прокуроркою» в анексованому Криму у квітні 2014 року. У жовтні 2018 року прокуратура Автономної республіки Крим оголосила Поклонській підозру в порушенні законів та звичаїв війни.

Окрім цього, їй оголошували підозру у незаконному позбавленні волі політв’язнів Олега Сенцова, Геннадія Афанасьєва, Олексія Чирнія та Олександра Кольченка.

Також ми писали, що вона очолювала Росспівробітництво. Проте потім Путін звільнив Наталію Поклонську. Сама жінка повідомила, що указ про її відставку з посади заступника голови Росспівробітництва був підписаний у зв’язку з її переходом на іншу роботу.

Згодом стало відомо, що Наталію Поклонську призначили радником генпрокурора Росії.