Тестувальник ігристого і визначатель статі курчат: які екзотичні вакансії пропонують українцям у Польщі

У Польщі суттєво зріс попит на працівників у сфері виробництва яхт.

У Польщі українцям пропонують не лише важку фізичну роботу, є попит й на екзотичні вакансії.

Про це повідомляє аналітичний центр міжнародної компанії із працевлаштування Gremi Personal.

За даними спеціалістів, попит на традиційні спеціальності значно вищий, але вакансію для душі теж можливо знайти. Головне потрібно — не припиняти пошуки.

"Ринок праці стрімко змінюється, а стереотип, що українцям у Польщі пропонують виключно важку фізичну роботу подекуди все ще вирує. Ця добірка екзотичних вакансій, з якими до нас зверталися роботодавці, демонструє що у Польщі можна знайти роботу за будь-яким покликом", — каже Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутаціїї Gremi Personal.

В Gremi Personal кажуть, що зазвичай робітники на підприємствах заробляють 15 — 17 злотих за годину (130 — 150 гривень). Ця ставка підвищується разом із посадою, якщо робітник показує гарні результати.

Керівником можна стати вже за три місяці після початку роботи. Робітники самі обирають, скільки вони хочуть працювати – 8, 10 чи навіть 12 годин. Загалом у середньому робітники заробляють $1000 – $1100 на місяць.

Топ-10 екзотичних вакансій, які пропонують у Польщі, має такий вигляд:

Визначатель статі курчат на птахофабриці

Черга-мен в державних закладах

Тестувальник ігристого вина на завод з виробництва вин

Збирач черв'яків в рибацький магазин

Тестувальник комп'ютерних додатків

Розпрямляч подушок у меблевий салон

Ремонтник погризаних речей в притулок для цуценят

Біхевіорист у зоопарк

Живий манекен в магазин одягу

Тестувальник корму для тварин на завод

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Попри наявності екзотичних вакансій, зараз найбільше українців працюють у секторі харчової промисловості. За даними Gremi Personal, на виробництво їжі припадає 40% працевлаштованих. Це робота, приміром, у ресторанах чи на фабриках.

Приблизно така частка припадає на товарне виробництво. Інші 20% майже рівномірно розподілені від фармацевтики до бджільництва.

Також за останній рік вдвічі збільшився попит на працівників у сфері виробництва яхт.

Нагадаємо, раніше у Польщі повідомили про найбільш затребувані професії.

Як повідомлялося, польські роботодавці почали дуже конкурувати за українок, тому намагаються покращити умови співпраці. Для жінок же найважливішим фактором під час вибору роботи у Польщі є комфортне середовище та лояльне керівництво.

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