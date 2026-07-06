The Economist назвав найкомфортніші міста світу: яке місце посів Київ

Київ / © unian.net

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Аналітики з The Economist опублікували новий рейтинг міст за рівнем комфорту. Перші місця знову за Європою, а от наприкінці списку ситуація змінилася через війни та кризи, що зачепило й позицію української столиці.

Про це йдеться у дослідженні The Economist.

Дослідники оцінювали 173 міста за п’ятьма основними категоріями: охорона здоров’я, інфраструктура, освіта, стабільність, а також культура та довкілля.

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Через наслідки та безпекові ризики повномасштабної війни Київ увійшов до топ-10 міст світу, найменш придатних для життя. За останній рік українська столиця втратила ще одну позицію і опинилася на 166-му місці, перебуваючи в компанії таких міст, як Тегеран, Тріполі та Лагос.

Для порівняння: до початку російського вторгнення, 2021 року, Київ займав помірне 117-те місце, 2022-го його взагалі вилучали з рейтингу, а від 2023-го до 2025 року він стабільно тримався на 165-й позиції.

На самому дні списку від 2013 року незмінно залишається столиця Сирії Дамаск. Цього року найбільше падіння продемонстрував Близький Схід — через удари безпілотників і загрози з боку Ірану суттєво погіршилися умови для експатів у Маскаті, Досі, Дубаї та Абу-Дабі. Водночас Китай став лідером за темпами покращення життя завдяки масштабним державним інвестиціям у медицину та кроковій доступності лікарень.

Рейтинг міст світу / © The Economist

Найкомфортнішим містом на планеті другий рік поспіль визнано Копенгаген. Одразу за ним з мінімальним відривом ідуть Відень і Мельбурн. Цікаво, що до першої десятки зміг пробитися лише один представник Північної Америки — Ванкувер, і лише один великий мегаполіс — Токіо, оскільки великі міста зазвичай втрачають бали через високий рівень злочинності та затори.

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Нагадаємо, більшість мандрівників назвали б Париж, Лондон або Нью-Йорк. Проте світові туристичні рейтинги свідчать про інше — найбільше іноземних туристів приймає столиця Таїланду.

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