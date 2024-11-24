Велика Британія може надати фінансування для України, дозволивши Трампу перезавантажити міжнародні альянси.

Про це пише видання The Guardian.

Повідомляється, що російські запаси радянської зброї закінчаться до кінця 2025 року, тому Путін може розпочати переговори на початку наступного року. Він продовжить війну до кінця року, посилюючи атаки на мирних жителів, якщо переговори не підуть за його сценарієм.

Трамп може вести ці переговори в стилі Путіна. Росія завжди вимагала демілітаризованої України під фактичним контролем Кремля. В оточенні Трампа є люди, які можуть погодитися на це, особливо якщо Росія розірве свої військові зв'язки з Китаєм.

Нагадаємо, The Guardian повідомляло, що Путін може розпочати переговори на початку 2025 року, але війна триватиме до кінця 2025 року через закінчення радянської зброї в Росії. Однак, за словами видання, Путін посилюватиме атаки на мирних жителів України щоразу, коли переговори не йтимуть за його сценарієм.

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