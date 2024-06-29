The New York Times просить Байдена знятися з виборів після невдалих дебатів з Трампом

Байден сказав, що має намір перемогти суперника-республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді.

Газета The New York Times звернулась до Джо Байдена після дебатів з проханням знятися з виборів й висунути іншого кандидата від Демократичної партії.

Про це заявила редколегія The New York Times.

Як аргументували в редколегії газети, Сполученим Штатам потрібен сильніший суперник передбачуваному кандидату від Республіканської партії Дональду Трампу. Останній, своєю чергою, довів, що є значною загрозою для цієї демократії — "непостійною та егоїстичною фігурою, яка не варта довіри суспільства".

"Він систематично намагався підірвати чесність виборів. Його прихильники публічно описали програму до 2025 року, яка дасть йому повноваження виконувати найсуворіші зі своїх обіцянок і погроз. Якщо його повернуть на посаду, він пообіцяв стати президентом іншого типу, якого не стримають обмеження влади, вбудовані в американську політичну систему", - зазначили у газеті.

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Журналісти також підкреслили, що в четвер увечері президент з'явився як тінь великого державного службовця.

"Йому важко було пояснити, чого він досягне за другий термін. Байден був чудовим президентом. Під його керівництвом нація процвітала та почала вирішувати низку довгострокових викликів, а рани, розрізані паном Трампом, почали гоїтися. Але найбільша державна послуга, яку зараз може виконати пан Байден, — це оголосити, що він не балотуватиметься на переобрання", - зазначили у зверненні журналісти The New York Times.

Там наголосили, що є лідери демократів, які краще підготовлені, щоб представити чіткі, переконливі та енергійні альтернативи другому президентству Трампа.

"Немає причин для партії ризикувати стабільністю та безпекою країни, змушуючи виборців вибирати між недоліками Трампа та недоліками Байдена. Занадто велика ставка просто сподіватися, що американці не помітять або не помітять вік і хворобу Байдена, які вони бачать на власні очі", - пише NYT.

"Демократи, які підкорялися Байдену, тепер повинні знайти в собі мужність говорити просту правду лідеру партії. Довірені особи та помічники, які заохочували кандидатуру президента і які захищали його від публічних появ без сценарію, повинні визнати шкоду, завдану репутації Байдена, і малоймовірність того, що він зможе її виправити", - йдеться у зверненні.

Дебати Трампа та Байдена - що відомо

У США пройшли дебати головних претендентів на президентське крісло. Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%.

Попри невдалий виступ, президент США Джо Байден сказав, що має намір перемогти суперника-республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді.

У відповідь кандидат у президент США Дональд Трамп позловтішався з участі на дебатах свого конкурента.

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