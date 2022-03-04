The Sun, DailyMail, Mirror та інші світові видання: як трагедію в Україні висвітлюють іноземні ЗМІ

Війна в Україні тема номер один у світі.

Про війну Росії проти України говорить увесь світ.

Провідні іноземні ЗМІ з перших шпальт своїх сторінок закликають Путіна припинити знущання, називають російського президента "божевільним гангстером", а також розмістили цитату президента України Володимира Зеленського, де він закликає Путіна сісти та поговорити.

Також серед заголовків: "Хто позбавить світ від цього божевільного чоловіка?", "Путін викликає страх, що для України "найгірше попереду".