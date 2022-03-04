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The Sun, DailyMail, Mirror та інші світові видання: як трагедію в Україні висвітлюють іноземні ЗМІ

The Sun, DailyMail, Mirror та інші світові видання: як трагедію в Україні висвітлюють іноземні ЗМІ

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The Sun, DailyMail, Mirror та інші світові видання: як трагедію в Україні висвітлюють іноземні ЗМІ

dailytelegraph.com.au

Війна в Україні тема номер один у світі.

Про війну Росії проти України говорить увесь світ.

Провідні іноземні ЗМІ з перших шпальт своїх сторінок закликають Путіна припинити знущання, називають російського президента "божевільним гангстером", а також розмістили цитату президента України Володимира Зеленського, де він закликає Путіна сісти та поговорити.

Також серед заголовків: "Хто позбавить світ від цього божевільного чоловіка?", "Путін викликає страх, що для України "найгірше попереду".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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