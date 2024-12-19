Путін проговорився про своїх малолітніх дітей від Кабаєвої на пресконференції

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, проговорився про наявність у нього таємних малолітніх дітей.

На обмовку диктатора під час сьогоднішньої пресконференції звернуло увагу британське видання The Sun.

Відповідаючи на питання журналіста, Путін сказав, що любить дивитися фільми "зі своїми малюками". 72-річний диктатор, говорячи про пропагандистські фільми, сказав: "І з огляду на такий об'єднувальний підйом суспільства, підйом, який об'єднує людей, звичайно, дуже важливий. Наші історичні казки і билини відроджуються. Я й сам іноді із задоволенням дивлюся їх зі своїми близькими малюками".

Пропагандистський канал RT протитрував англійскою мовою фразу, як "мої молодші члени сім'ї". Самі пропагандистські ЗМІ одразу підхопили, що Путін мав на увазі внуків.

Видання The Sun зауважує, що чуки про таємних синів оточували російського деспота роками після того, як незалежні журналісти виявили потенційне нове сімейство.

За непідтвердженою інформацією, старіючий тиран і його давня коханка, гімнастка Аліна Кабаєва мають хлопчиків. Кажуть, що 9-річний Іван і 5-річний Володимир стали двома останніми поповненнями родини Путіних. За даними Daily Mail, спортсменка народила диктаторові першу спільну дитину 2015 року, а потім ще одну – 2019-го. Інші джерела заявляють, що 2019 року на світ з'явився не один син Путіна, а близнюки.

Сам диктатор ніколи не підтверджував наявність у нього позашлюбних дітей, офіційно заявляючи, що у нього лише дві доньки – 39-річна Марія Воронцова та 38-річна Катерина Тихонова. Також видання стверджує, що у Путіна є і третя таємна дитина – 21-річна діджейка Луїза Розова. Його народила Путіну Світлана Кривоногих.

Раніше російське видання "Досьє Центр" повідомляло, що малолітні сини Путіна живуть в ізольованих резиденціях, мандрують на яхтах та бізнес-джетах. Їх не можна знайти в державних базах даних, з дитинства вони мають документи прикриття, які в основному роблять для розвідників і людей під держзахитом. Їхні дати народження знають лише найближчі родичі. Вони не відвідують дитячі садки та школи, їм наймають гувернерів. Вони живуть у резиденціях під охороною ФСО, майже не спілкуються з однолітками і рідко бачать батька.

Водночас, ексдепутат Держдуми РФ бізнесмен Ілля Пономарьов стверджував, що колишня російська гімнастка Аліна Кабаєва не коханка чи дружина диктатора Путіна, він також не є батьком її дітей.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТАЄМНА ДОНЬКА ПУТІНА | ТСН ЗНАЙШЛА БАЙСТРЮЧКУ ДИКТАТОРА В ПАРИЖІ | ЕКСКЛЮЗИВ

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