The Times: Буданов планував операцію в Малі від 2023 року

Видання The Times опублікувало розлогий матеріал про знищення повстанцями-туарегами в Малі російських "вагнерівців" і нібито причетність до операції України.

Малі розірвала дипломатичні відносини з Україною, звинувативши Київ у "підтримці повстанців-туарегів", які наприкінці липня розгромили великий загін "вагнерівців", внаслідок чого загинули до 80 росіян і десятки малійських урядових військових.

Як пише The Times, Київ і справді шукав співпраці з повстанцями ще від минулого року.

Видання нагадує заяву представника ГУР Андрія Юсова, що українська розвідка надала повстанцям "розвіддані – і не тільки розвідувальні дані, – щоб дозволити їм здійснити успішну військову операцію".

Раптове припинення відносин Малі з Києвом буде вітатися в Москві, оскільки вона намагається залучитися підтримкою в Африці, щоб компенсувати свою дипломатичну ізоляцію після вторгнення до України та створити стратегічну базу для тривалого конфлікту з західними державами. Згідно з дослідницькою програмою Blood Gold Report, "Вагнер" допоміг російському уряду видобути золото з континенту на суму щонайменше 2 мільярди фунтів стерлінгів звід початку війни в Україні.

Зараз Україна намагається зробити власний дипломатичний шлях до Африки. Голова МЗС Дмитро Кулеба прибув на континент у неділю, щоб відвідати Малаві, Замбію та Маврикій. Це його четвертий дипломатичний тур на континент за останні два роки.

Військові Малі, які захопили владу внаслідок державного перевороту 2020 року, запросили "вагнерівців", зокрема, для боротьби з етнічними туарегами, які прагнуть створити незалежну державу на півночі країни.

Хунта заявила, що визнання ГУР підтримки повстанців означає "очевидну агресію проти Малі та підтримку міжнародного тероризму".

Згідно з оприлюдненими документами Агентства нацбезпеки США, на які посилається The Times, голова ГУР Кирило Буданов планував напад на "Вагнер" у Малі від минулого року.

Видання також посилається на неназваний російський Telegram-канал, який стверджує, що деяких повстанців-туарегів буцімто привезли аж до України, щоб тренувати їх у використанні дронів.

Також повідомляється, що український спецназ нібито протягом останнього року брав участь в операціях проти бойовиків "Вагнера" в Судані. Нещодавні втрати "Вагнера" в Малі є найважчими за межами України від 2018 року, коли під час зіткнення з військами США в Сирії загинуло до 200 бойовиків.

МЗС України назвало рішення розірвати дипломатичні відносини з Києвом "недалекоглядним і поспішним".

Нагадаємо, що в Республіці Малі на північному заході Африки місцеві повстанці-туареги влаштували засідку та знищили колону з десятками російських найманців ПВК "Вагнер".

Згодом стало відомо, скільки саме "вагнерівців" знищили повстанці в Малі. Серед них загинув відомий пропагандист.

Видання Kyiv Post опублікувало фото, де повстанці-туареги позують з українським прапором.

За інформацією французького видання Le Monde, українські спецслужби співпрацюють з туарегами в Малі, зокрема навчають їх керувати дронами.

Пізніше Сенегал викликав "на килим" посла України через допис з нібито підтримкою туарегів у Малі.

Малі розриває дипломатичні відносини з Україною! Влада країни образилася за вагнерівців!

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