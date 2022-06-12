"Ти – Адольф II": росіяни відповіли кремлівсьому диктатору на його порівняння з Петром I

"Ти – Адольф II": росіяни відповіли кремлівсьому диктатору на його порівняння з Петром I

У день Росії у Петербурзі та області відбулося одразу кілька антивоєнних акцій. У селищі Сіверський невідомі вивісили плакат, у якому порівняли Путіна з Гітлером.

У неділю, 12 червня, у селищі Сіверський під Петербургом з'явився плакат із відповіддю російському президенту Володимиру Путіну, який раніше порівняв себе з царем Петром I.

Фото опублікував у Twitter блогер Рустем Адагамов.

На плакаті написано: "Ти – не Петро I. Ти – Адольф II".

Нагадаємо, що російський опозиційний політик Валерій Отставних заявив, що в РФ не можуть повторитися революційні події, які відбулися в Україні 2014 року.