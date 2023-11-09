“Ти працював на невірних, а тепер молишся Аллаху?”: бойовики ХАМАСу захопили ізраїльського араба (відео)

Терористи захопили мирного жителя і жорстоко знущалися над ним, попри те, що він був їхнім одновірцем.

У Мережі з’явилося відео, яке демонструє підступність терористів ХАМАСу, які 7 жовтня здійснили напад на територію Ізраїлю.

У ролику, опублікованому на платформі Х, показано, як бойовики, переодягнувшись у форму ізраїльських солдатів, захопили в заручники арабського громадянина Ізраїлю.

Відео зафіксувала камера, прикріплена до шолома одного з терористів. Вони знаходять цивільного, який ховається в придорожньому сховищі, і виводять його звідти під дулом зброї.

Цивільний кричить нападникам, що він мусульманин, і просить не стріляти.

На кадрах видно кількох терористів, одягнених у форму ізраїльських солдатів, а також деяких із зеленими пов'язками ХАМАС, обмотаними навколо голови. Терористи виводять ізраїльського мирного жителя з укриття, б'ють його прикладом автомата і садять в машину, запитуючи, як потрапити до кібуцу Рейм.

“Я питаю востаннє, перш ніж вистрелити в голову, де Рейм? Переріжу тобі горло, де Рейм?”, - допитує ватажок терористів.

Оскільки заручник не відповідає, його виводять з машини і знову б’ють — прикладом та ногами, а потім зв’язують мотузкою. Повалений на землю і жорстоко побитий, цивільний благає про пощаду в ім'я Аллаха, але цим ще більше розлючує ватажка терористичного угруповання.

“Замовкни! Ти зараз молишся Аллаху? Ти працював на “невірних” [євреїв], а тепер молишся Аллаху? Не вимовляй імені Аллаха, собако”, - кричить на одновірця терорист.

Жахливі кадри закінчуються тим, що заручник лежить на асфальті зі зв’язаними за спиною руками в оточенні терористів ХАМАСу, одягнених у форму ізраїльських солдатів.

У підписі до відео автор допису зазначив, що невідомо, чи живий заручник і яка його доля.

Бойовики ХАМАС захопили ізраїльського араба і звинуватили у співпраці з “невірними”

Нагадаємо, раніше в Ізраїлі офіційно повідомили про смерть 22-річної Шані Лук – ізраїльтянки німецького походження, яку бойовики ХАМАС викрали та вивезли до Сектору Гази.

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