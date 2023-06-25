"Ти, виходить, нелюд і шестюга": найманці з батальйону "Шторм Z" записали звернення до Пригожина (відео)

Злочинці, які напередодні підтримали ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, незадоволені тим, як він повівся з ними.

Найманці з батальйону "Шторм Z" після так званого путчу засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина заявили, що він підставив людей, які йому повірили.

Про це йдеться у відеозверненні колишніх в'язнів до ватажка ПВК "Вагнер".

"Ти, виходить, нелюд, шестюга, більше тебе ніяк назвати не можна. Якщо це не так, вийди, покажися", - зазначили вони.

Зеки, які напередодні, 24 червня, підтримали "бунт" Пригожина, залишилися незадоволені його результатами, а саме тим, що ватажок розвернув свої колони, які рухалися на Москву, та відправив бойовиків до польових таборів згідно з планом.

"А чого ти, кажуть, кудись злився?.. Фуфло пацанам прогнав... Весь "Шторм Z" за тебе був готовий горою йти. І не лише "Шторм Z". І твої пацани. А ти кудись зрулив... нас тут командири гноблять. Так взгалі не робиться", - поскаржилися зеки.

Нагадаємо, "розвороту" Пригожина від Москви начебто передували перемовини із самопроголошеним президетом Білорусі Олександром Лукашенком.

"Жень, ти підставив нас. Гарно базарив... Ми виявили тобі підтримку. А зараз що?.." - задаються питанням найманці.

Нагадаємо, події псевдоперевороту в Росії можна передивитися в онлайн-трансляції.

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