Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
4348
Час на прочитання
1 хв

Тягнуть час: чому Трамп досі не вийшов з літака

На Алясці журналісти чекають, коли лідери США та Росії зійдуть з літаків для початку зустрічі.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Зустріч Путіна та Трампа

Зустріч Путіна та Трампа / © ClashReport

В Анкориджі, на Алясці, розпочинається початок запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна. Камери журналістів зафіксували відчинені двері літака Air Force One, однак американський лідер поки не зійшов на землю.

Про це пише Sky News.

Водночас літак Володимира Путіна вже прибув на Аляску, але російський президент також ще не залишив борт.

Літак Трампа / © Sky News

Літак Трампа / © Sky News

Нагадаємо, переговори двох лідерів заплановані на 22:00 за київським часом на закритій базі в Анкориджі.

Окрім президентів, до складу американської делегації, яка візьме участь у переговорах на Алясці увійдуть:

  • держсекретар США Марко Рубіо;

  • міністр фінансів Скотт Бессент;

  • міністр торгівлі Говард Лутнік;

  • директор ЦРУ Джон Реткліфф;

  • спеціальний представник президента Стів Віткофф;

  • прессекретарка Керолайн Левітт.

Окрім того, в останній момент до участі у переговорах долучилися міністр оборони США Піт Гегсет та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн.

Проте на зустрічі Трампа та Путіна в Анкориджі не буде головного радника з України — Кіта Келлога.

