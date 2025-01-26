Тихановська сказала, за якої умови у Білорусі зміниться влада – до чого тут Україна

Тихановська розповіла, коли відкриється "вікно можливостей" для зміни влади в Білорусі.
Перемога України у війні з Росією стане "вікном можливостей" для зміни влади у Білорусі.
Про це у Варшаві заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, передає Zerkalo.
"І тому я за те, щоб дати Україні все можливе, щоб вони перемогли. І на момент переговорів у них була сильна позиція. Перемога України – слабкий Путін, а значить – слабкий Лукашенко. Він і так дуже слабкий і сподівається лише на підтримку Путіна", – вважає Тихановська.
Також опозиціонерка не виключає, що вікно можливостей для білорусів може з'явитися і у зв'язку з економічними проблемами для режиму Лукашенка.
"Це може бути пов’язано з якимись економічними проблемами, якщо кишені Лукашенка порожні через санкції. І влада не зможе зберегти так звану економічну стабільність у Білорусі", – припускає Тихановська.
Ще один варіант для зміни влади у Білорусі – погіршення стану здоров'я Лукашенка.
"Не варто сподіватися на це, але може бути й це, а може бути якийсь інший, як ми говоримо, чорний лебідь, який може з’явитися несподівано. І звісно, щоб люди в країні надихнулися цим моментом і взялися за режим одним міцним кулаком", – додала вона.
Нагадаємо, що 70-річний Олександр Лукашенко переобирається на сьомий термін. Стверджується, що за диктатора "проголосували" 87,6% виборців.
Сам Лукашенко запевнив, що йому байдуже, як реагують на вибори у Білорусі США, Британія та Євросоюз.
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