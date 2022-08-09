Тихановська оголосила про створення перехідного уряду Білорусі: що він робитиме

Перші призначення Тихановська зробила сама – через що наразилася на критику.

Лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська оголосила про створення "колективного виконавчого органу" – Об'єднаного перехідного кабінету.

Про це вона заявила на конференції "Нова Білорусь", присвяченій другій річниці масштабних антиурядових протестів, пише білоруське видання "Дзеркало".

За її словами, цей колективний виконавчий орган працюватиме на головні цілі:

захист незалежності та суверенітету Білорусі та представлення національних інтересів країни;

проведення фактичної деокупації ;

; розробка та реалізація заходів щодо припинення незаконного утримання влади;

забезпечення транзиту влади від диктатури до демократії;

від диктатури до демократії; створення умови для проведення чесних та вільних виборів, рішення, необхідні для досягнення демократичних змін у Білорусі.

Тихановська наголосила, що в результаті цього мають бути звільнені всі політв'язні.

За її словами, склад Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі схвалюватиметься Координаційною радою білоруської опозиції. Але "в умовах війни та загрози втрати суверенітету країни" перші призначення Тихановська зробила сама — через що наразилася на критику.

Опозиціонерка призначила Павла Латушка представником кабінету з транзиту влади, Олександра Азарова – представником із відновлення правопорядку, Валерія Ковалевського – представником закордонних справ, а Валерія Сахащика – представником із оборони та нацбезпеки.

Як пише DW, екскандидат на виборах президента Валерій Цепкало відмовився брати участь у конференції і порівняв її з провладними Всебілоруськими народними зборами. Він надіслав як представника свою дружину Вероніку.

Вероніка Цепкало звинуватила офіс Тихановської у відсутності прозорості, створенні "бото-ферми", яка хейтить її та інших активістів, а також поскаржилася, що представники Тихановської не приїхали на організований Цепкало Форум демократичних сил у Берліні.

Раніше Світлана Тихановська просила ООН визнати Білорусь тимчасово окупованою Росією.

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