Тихановська закликала білорусів виходити на мітинги проти війни

Тихановська закликала білорусів виходити на мітинги проти війни

Білоруси зберуться о 17:00 біля будівлі Генерального штабу.

Світлана Тихановська закликає білорусів виходити на мітинги проти війни з Україною.

Про це вона написала у своєму Фейсбуці.

"Білоруси показали, що готові відкрито висловлювати протест проти війни. Наступний крок – загальний збір о 17:00 біля будівлі Генерального штабу: вул. Комуністична, 1... В інших містах збір на центральній площі та біля міських адміністрацій", — написала Тихановська.

За її словами, лише офіцери й командування просто зараз можуть зупинити білоруські війська від вторгнення до України.