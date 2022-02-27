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Тихановська закликала білорусів виходити на мітинги проти війни

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Тихановська закликала білорусів виходити на мітинги проти війни

Associated Press

Білоруси зберуться о 17:00 біля будівлі Генерального штабу.

Світлана Тихановська закликає білорусів виходити на мітинги проти війни з Україною.

Про це вона написала у своєму Фейсбуці.

"Білоруси показали, що готові відкрито висловлювати протест проти війни. Наступний крок – загальний збір о 17:00 біля будівлі Генерального штабу: вул. Комуністична, 1... В інших містах збір на центральній площі та біля міських адміністрацій", — написала Тихановська.

За її словами, лише офіцери й командування просто зараз можуть зупинити білоруські війська від вторгнення до України.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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