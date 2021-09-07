"Тихий голос" в голові порадив придбати квиток": американець виграв $100 тисяч в лотерею

"Тихий голос" в голові порадив придбати квиток": американець виграв $100 тисяч в лотерею

Чоловік розповів, що за отримані гроші планує пофарбувати будинок, а решту виграшу віддасть у розпорядження дружині.

Житель міста Сайксвілл в американському штаті Меріленд виграв у лотерею 100 тисяч доларів. За призом він їздив у штаб-квартиру лотереї в Балтіморі.

Про це повідомило інформагентство UPI.

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78-річний Нолан Стіл розповів, що того дня вже збирався виходити з магазину, коли "тихий голос" порадив йому залишитися і придбати квиток моментальної лотереї.

"Я не знаю, звідки він узявся, але я щасливий, що послухав його. Я знав, що трапиться щось хороше", - зазначив чоловік.

Нолан уточнив, що за отримані гроші планує пофарбувати будинок, а решту виграшу віддасть у розпорядження дружині, з якою прожив у шлюбі 43 роки.

Нагадаємо:

Американка Анджела Каравела з Канзас-Сіті, штат Міссурі, купила лотерейний квиток на мільйон доларів після того, як їй скасували рейс.

після того, як їй скасували рейс. А у Німеччині 45-річна місцева жителька виграла у лотерею Lotto Bayern €33 млн, однак кілька тижнів носила квиток у сумочці, не знаючи про це.

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