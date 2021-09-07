"Тихий голос" в голові порадив придбати квиток": американець виграв $100 тисяч в лотерею

Чоловік розповів, що за отримані гроші планує пофарбувати будинок, а решту виграшу віддасть у розпорядження дружині.
Житель міста Сайксвілл в американському штаті Меріленд виграв у лотерею 100 тисяч доларів. За призом він їздив у штаб-квартиру лотереї в Балтіморі.
Про це повідомило інформагентство UPI.
78-річний Нолан Стіл розповів, що того дня вже збирався виходити з магазину, коли "тихий голос" порадив йому залишитися і придбати квиток моментальної лотереї.
"Я не знаю, звідки він узявся, але я щасливий, що послухав його. Я знав, що трапиться щось хороше", - зазначив чоловік.
Нолан уточнив, що за отримані гроші планує пофарбувати будинок, а решту виграшу віддасть у розпорядження дружині, з якою прожив у шлюбі 43 роки.
Нагадаємо:
- Американка Анджела Каравела з Канзас-Сіті, штат Міссурі, купила лотерейний квиток на мільйон доларів після того, як їй скасували рейс.
- А у Німеччині 45-річна місцева жителька виграла у лотерею Lotto Bayern €33 млн, однак кілька тижнів носила квиток у сумочці, не знаючи про це.