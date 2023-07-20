“Тиха вбивця”: чим небезпечна аномальна спека та як себе захистити

Цього тижня на трьох континентах були побиті температурні рекорди, оскільки спека одночасно охопила Європу, Сполучені Штати та Азію.

Поряд із застереженнями залишатися в приміщенні, закрити жалюзі та пити більше води, вчені кажуть, що в результаті зміни клімату такі умови стануть більш поширеними та потенційно більш інтенсивними в майбутньому.

Про це пише The Telegraph.

Світ вже прогрівся на 1,2°C вище промислових температур, а це фактор, який збільшує інтенсивність спекотних хвиль. Температура продовжить зростати, поки викиди не досягнуть нуля.

Вчені видали тривожні попередження, що це може бути один з найпрохолодніших літніх сезонів у нашому житті.

“Це лише початок”, — сказав Саймон Льюїс, голова кафедри глобальних змін в Університетському коледжі Лондона.

“Це те, що може зробити кліматична система при потеплінні лише на 1,2°C. Нинішня глобальна політика призведе до того, що до 2100 року ми досягнемо потепління на 2,7 градуса. Це справді жахливо”.

Але наскільки нам варто хвилюватися і що ми можемо зробити?

Хоча кліматологи стверджують, що зі зміною клімату теплові хвилі стануть частішими та інтенсивнішими, точно передбачити, як часто вони з’являтимуться, складно.

Екстремальні хвилі спеки можуть бути більш імовірними протягом року з Ель-Ніньо — природним явищем потепління, яке відбувається кожні три-сім років.

І хоча зараз ми перебуваємо на початку циклу Ель-Ніньо, вчені кажуть, що його вплив на цю хвилю спеки мінімальний, і повна його сила не буде відчутна до кінця цього року.

Ель-Ніньо також може бути м'яким, а це означає, що наступне літо може бути не таким спекотним, як цьогорічне.

Що стосується цьогорічної спеки, то Великобританія, схоже, уникне найгірших її наслідків.

Реактивний потік, смуга сильного вітру, що дме із сходу на захід, зараз застрягла десь на південь від Ла-Маншу у формі “U” навколо південного узбережжя Великобританії.

Результатом є низький тиск і прохолодне арктичне повітря на північ від струменевої течії, у Великій Британії, і навпаки, на південь, у континентальній Європі, куди втягується гаряче повітря з Африки.

Нестійка погода, тобто дощі та хмари, очікується щонайменше до середини серпня, коли може трохи потеплішати. Але Метеорологічна служба каже, що температура 40°C навряд чи буде спостерігатися у Великій Британії цього літа.

Для тих, хто їде за кордон, історія зовсім інша.

У Греції евакуювали курорти через лісові пожежі, а в Італії, за повідомленнями, туристи втратили свідомість, коли температура сягнула 44 градусів за Цельсієм.

Чоловік на мотоциклі дивиться на пожежу на суднобудівному заводі в Мандрі, 18 липня 2023 року / AP

США і Китай переживають ефект теплового купола, оскільки високий тиск утримує тепло в атмосфері, що призводить до підвищення температури до 47°C в Арізоні, де опікове відділення повідомило про госпіталізацію людей, які доторкнулися до асфальту.

Надмірна спека небезпечна, якщо ставитися до неї без обережності, і може бути навіть смертельно небезпечною. Минулорічна спека призвела до смерті 60 000 людей в Європі, в тому числі 3 000 у Великій Британії, згідно з даними вчених з Барселонського інституту глобального здоров'я та Французького національного інституту охорони здоров'я.

Для нормального функціонування нашого тіла внутрішня температура повинна бути нижче 37 градусів за Цельсієм. При 42 градусах починають з'являтися ознаки теплового удару.

“Людям із серцево-судинними захворюваннями, вагітним жінкам і літнім людям (старше 65 років) слід уникати подорожей у такий час або вживати додаткових заходів обережності”, — каже Малкольм Містрі, доцент кафедри кліматичного і геопросторового моделювання в Лондонській школі гігієни і тропічної медицини.

Туристичні експерти вже попереджають, що в майбутньому відпочивальники будуть уникати гарячих точок Європи, оскільки кількість запланованих літніх поїздок до Середземноморського регіону вже скоротилася на 10 відсотків порівняно з минулим роком.

Існують припущення, що зміна клімату може мати позитивний вплив, особливо на людей похилого віку, які є найбільш вразливими до холоду.

Відпочивальник приймає душ під час спекотного дня на пляжі Алімос поблизу Афін, 14 липня 2023 року / AP

Але цей баланс може змінитися, оскільки потепління стає більш екстремальним — навіть у Великій Британії — і інтенсивні хвилі спеки стають все більш поширеним явищем.

Як і холод, спека становить особливий ризик для людей похилого віку та осіб із супутніми захворюваннями.

Але це також ризик і для інших груп, зокрема для людей, які працюють на відкритому повітрі в таких галузях, як сільське господарство та будівництво. Це може призвести до падіння продуктивності, якщо вони будуть змушені сидіти в приміщенні.

“Мене найбільше турбує вплив спеки на вагітних жінок, немовлят і дітей”, — каже Хлоя Брімікомб, кліматолог і дослідниця екстремальної спеки з Ґрацького університету.

“Ми спостерігаємо зростання кількості передчасних пологів як наслідок вагітності в умовах екстремальної спеки. А також збільшення кількості госпіталізацій серед усіх цих груп”.

Ілан Келман, професор катастроф і здоров'я в Університетському коледжі Лондона, сказав: “Коли нам стає занадто спекотно, наші органи мають проблеми з функціонуванням, тому ми помираємо. Зневоднення — це серйозний вбивця. Без достатньої кількості рідини, знову ж таки, наші органи не можуть працювати належним чином. Хоча ми теплокровні і спалюємо калорії, щоб регулювати температуру тіла, ми досягаємо певних меж, і літні температури у Великій Британії перевищують ці межі".

Хороша новина полягає в тому, що є речі, які ми можемо зробити. Готовність є ключовим фактором.

“Хоча спека забирає тисячі життів і її часто називають “тихим вбивцею”, позитивним моментом є те, що її вплив на здоров'я можна зменшити”, — каже доктор Віккі Томпсон, кліматолог з Королівського метеорологічного інституту Нідерландів.

“Просте інформування про ризики може значно зменшити вплив на здоров'я людей. Відносно прості заходи, такі як коригування робочого часу для людей, які працюють на відкритому повітрі, забезпечення доступу до води та створення громадських пунктів охолодження, можуть суттєво вплинути на вплив екстремальної спеки на здоров'я людей”.

Але консенсус полягає в тому, що ми недостатньо підготовлені до спеки, яка нас очікує.

Згідно з нещодавнім звітом Оксфордського університету, Велика Британія, зокрема, погано пристосована до прийдешньої спеки. У звіті зазначається, що країна “небезпечно не готова” до значного збільшення кількості некомфортно спекотних днів, які, ймовірно, відбудуться при потеплінні на 2 градуси за Цельсієм.

Це означає, що 40-градусний день у Великій Британії може бути набагато гіршим, ніж 40-градусний день на півдні Італії.

“Хоча на півдні Європи спекотніше, північні країни менш підготовлені до спеки, оскільки вони менше звикли до неї”, — каже Даніела Шмідт, професор наук про Землю в Брістольському університеті.

“Прикладами цього є спосіб будівництва будинків, жалюзі на вікнах або наша поведінка, наприклад, уникання сонячного світла в найспекотніший час доби. Тому абсолютна температура — не єдиний аспект, який ми повинні враховувати”, — резюмувала вона.

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