Тихоокеанський флот РФ привели у вищий ступінь боєготовності для раптової перевірки

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на нараді з керівним складом Міноборони РФ заявив про початок раптової перевірки на Тихоокеанському флоті.

У рамках перевірки Тихоокеанський флот піднято за тривогою в повному складі і розпочато приведення у вищий ступінь боєготовності.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Зазначається, що основна мета перевірки - "нарощування здатності вирішувати завдання з відбиття агресії ймовірного противника". Планується, що флот випустить ракети для ураження корабельних ударних груп і наземних об'єктів умовного противника. Крім того, буде задіяна дальня авіація.

Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов повідомив, що перевірка пройде в три етапи. Спочатку флот приведуть у повну бойову готовність, перевірять чергові сили ППО і підрозділ авіації. Потім флот вирушить у райони бойової підготовки і відпрацює навчально-бойові завдання. Також росіяни перевірять готовність стратегічних підводних човнів до застосування зброї.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу додав, що під час перевірки Тихоокеанського флоту необхідно відпрацювати дії з відбиття висадки противника на південні Курильські острови і Сахалін.

За його словами, такі раптові перевірки потрібні для того, щоб оцінити стан і підвищити готовність російських органів військового управління, військ і сил до "розв'язання завдань за призначенням" на всіх стратегічних напрямках.

Нагадаємо, раніше Російська Федерація розмістила екіпажі берегових ракетних комплексів "Бастіон" Тихоокеанського флоту на курильському острові Парамушир, що у північній частині Курильської гряди.

Читайте також: