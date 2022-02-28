“Утікають від путінських бомб”: до країн Східної Європи прибуло понад пів мільйона українських біженців — ООН

Більшість втікачів від війни прямує до Польщі, Румунії та Словаччини.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) через вторгнення Росії понад 500 тисяч українських біженців прибули до Східної Європи, багато з них перебувають у тимчасових таборах.

Про це в понеділок, 28 лютого, повідомили в УВКБ ООН.

“УВКБ ООН працює з партнерами та місцевою владою над наданням гуманітарної допомоги та підтримкою тих, хто її потребує”, – йдеться у повідомленні.

Twitter / UNHCR

Цього ж дня стало відомо, що Франція звернулася до Європейської комісії з проханням надати всім українцям, які шукають притулку в ЄС, тимчасовий захист та надати їм спрощену процедуру подачі заявки на притулок. ЄС проголосує за пропозицію Франції у четвер, 3 березня.

Тим часом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уже заявила, що Європа "вітатиме з розпростертими обіймами тих українців, яким доведеться утікати від путінських бомб".

Польща

Велика частина біженців шукає притулку у сусідній Польщі. За інформацією канцелярії прем'єр-міністра Польщі, від початку російського вторгнення, яке почалося 24 лютого, кордон країни перетнуло близько 187 тисяч українців у пошуках тимчасового притулку.

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“Біженці , які тікають із враженої війною України, в’їжджають до Польщі незалежно від їхньої національності”, – йдеться у повідомленні канцелярії прем'єр-міністра Польщі.

Увечері в неділю, 27 лютого, керівник офісу прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик зустрівся з керівником Львівської обласної військово-цивільної адміністрації, який пообіцяв, що українська влада вживатиме заходів для спрощення процедур на українському боці кордону, щоб зменшити затримки при його перетині.

Словаччина

Міністерство внутрішніх справ Словаччини повідомило, що лише за одну добу через кордон з Україною пройшло 10 526 осіб. До російського вторгнення в середньому щодня переходило вдесятеро менше людей.

"Кількість людей, які прибувають збільшується з кожною годиною. Ситуація війни перетворює людей на біженців, які залишаються без автомобіля чи фінансів, без їжі чи будь-якого спорядження", - сказав Reuters президент Кошицького регіону Растислав Трнка.

За його словами, на українській стороні сім'ї розділяються - чоловіки повертаються воювати, а матері з дітьми переходять кордон.

У словацькому місті Трнава готується приймати людей із українського міста-побратима Харкова, яке сильно страждає від воєнних дій. Тут терміново облаштовують житло для матерів з дітьми.

Румунія

У Румунії перебуває уже понад 33 тисячі українців, які шукають притулку від розв’язаної Путіним війни.

Twitter / UNHCR

“Румунія посилює свою військову та гуманітарну підтримку Україні, яка захищає себе від російського вторгнення. Вдячний Румунії за цю цінну допомогу та за турботу про наших громадян, які тікають від війни Путіна”, – написав у соцмережах очільник МЗС України Димитро Кулеба після розмови зі своїм румунським колегою Богданом Ауреску.

На супутникових знімках Maxar Technologies, зроблених біля прикордонного переходу Сірет видно 6,5-кілометровий затор із людей, автомобілів і вантажівок.

Нагадаємо, раніше у Молдові спростили в'їзд для українців, які втікають від війни. Громадяни України можуть в'їжджати на територію Республіки Молдова із внутрішніми документами, що засвідчують особу, та без обов'язкового пред'явлення сертифікату Covid-19.

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