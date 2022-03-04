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Тікають з корабля, який йде на**й: росіяни масово шукають інформацію про еміграцію

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Тікають з корабля, який йде на**й: росіяни масово шукають інформацію про еміграцію

Associated Press

Росіяни за останній тиждень приблизно в 4 рази більше почали цікавитися в Інтернеті, як виїхати з країни.

Жителі Росії після початку повномасштабної війни з Україною і потужних санкцій Заходу дедалі частіше задумуються про еміграцію.

Про це свідчать дані Google Trends.

Дані статистики показують, що росіяни за останній тиждень приблизно в 4 рази більше почали цікавитися виїздом з країни.

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Найбільше шукають в Інтернеті інформацію про еміграцію з РФ жителі Санкт-Петербурга і Ленінградської області, Мурманської області і Москви.

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Як пише "Медуза", війна через війну в Україні багато росіян тікають за кордон, побоюючись політичних, соціальних та економічних наслідків, які вже спричиняє війна та санкції. Деякі бояться мобілізації, інші — репресії проти людей, які виступають проти війни.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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