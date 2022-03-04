Тікають з корабля, який йде на**й: росіяни масово шукають інформацію про еміграцію

Тікають з корабля, який йде на**й: росіяни масово шукають інформацію про еміграцію

Росіяни за останній тиждень приблизно в 4 рази більше почали цікавитися в Інтернеті, як виїхати з країни.

Жителі Росії після початку повномасштабної війни з Україною і потужних санкцій Заходу дедалі частіше задумуються про еміграцію.

Про це свідчать дані Google Trends.

Дані статистики показують, що росіяни за останній тиждень приблизно в 4 рази більше почали цікавитися виїздом з країни.

Найбільше шукають в Інтернеті інформацію про еміграцію з РФ жителі Санкт-Петербурга і Ленінградської області, Мурманської області і Москви.