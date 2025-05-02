TikTok надсилав дані користувачів до Китаю: як відреагували в ЄС

Tik Tok / © Associated Press

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Європейський союз оштрафував TikTok на 530 мільйонів євро (понад 600 мільйонів доларів США) після чотирирічного розслідування, яке встановило, що передача даних користувачів до Китаю створює ризик шпигунства.

Про це повідомляє Associated Press.

Це є порушенням суворих правил конфіденційності ЄС. Розслідування проводила Ірландська комісія із захисту даних (DPC), яка є головним регулятором TikTok у Євросоюзі, оскільки європейська штаб-квартира компанії розташована в Дубліні. Регулятор також зобов’язав TikTok протягом шести місяців привести свою політику у відповідність до законодавства.

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Заступник комісара DPC Ґрем Дойл заявив, що TikTok «не зміг довести, що дані користувачів з ЄС, до яких мали віддалений доступ співробітники в Китаї, були захищені на рівні, еквівалентному вимогам Євросоюзу». Також виявлено, що у минулій політиці конфіденційності TikTok не вказував, до яких саме країн передаються дані — зокрема, не згадував Китай, США та Сінгапур.

TikTok не згоден із рішенням і планує його оскаржити. Компанія стверджує, що розслідування стосувалося періоду до травня 2023 року, тобто до запуску ініціативи з локалізації даних під назвою Project Clover. У межах цього проєкту TikTok будує три дата-центри в Європі й стверджує, що ввів безпрецедентні заходи безпеки, включаючи зовнішній нагляд від європейської компанії NCC Group.

Представниця TikTok Крістін Ґран підкреслила, що китайська влада ніколи не вимагала дані європейських користувачів, і компанія таких даних не надавала. Вона також зазначила, що TikTok користується тими ж правовими механізмами передачі даних, що й тисячі інших компаній в ЄС.

Втім, розслідування встановило, що TikTok надавав хибну інформацію, заперечуючи зберігання даних на китайських серверах. Лише у квітні 2024 року компанія повідомила, що в лютому виявила таке зберігання. DPC наразі розглядає можливість подальших регуляторних дій у зв’язку з цим.

Нагадаємо, 7-річна дівчинка опинилася в комі після вірусного челенджу TikTok.