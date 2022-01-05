TikTok намагається завести кнопку репосту відео за прикладом Twitter

Функція вже доступна у тестовому режимі, але не у всіх

Китайська соціальна мережа TikTok тестує нову функцію для обміну відео, яка схожа на функцію ретвітів на платформі Twitter.

Про нові можливості, які поки доступні не всім, пише видання TechCrunch.

Зазначається, що нова кнопка «Repost» розміщена в меню «Поділитися». "На відміну від ретвіту в Twitter, опубліковане відео не відображатиметься у власному профілі TikTok — воно лише надсилає відео в стрічки ваших друзів "Для вас" (For You)", — розповіли у виданні.

Тобто все, що буде ропостнуте відображатимуться виключно у стрічці підписників, а сторінка користувача цього відео не міститиме.

Крім того, за даними видання, деякі користувачі бачать кнопку «Рекомендувати» замість «Repost», бо «TikTok все ще грає з мовою, яку хоче використовувати».

Нагадаємо, що TikTok став найбільш відвідуваним сайтом 2021 року й обігнав навіть пошуковик Google. За словами представників платформи, вони мають понад мільярд користувачів щомісяця.