TikTok уникнув блокування в США

Кількість користувачів TikTok в США становить близько 170 млн / © Associated Press

Компанія TikTok офіційно оголосила про завершення угоди, яка дозволить платформі продовжити свою діяльність на території Сполучених Штатів.

Про це пише Reuters.

Китайський власник TikTok, ByteDance, повідомив про завершення угоди зі створення спільного підприємства TikTok USDS Joint Venture LLC, у якому більшість акцій належатиме американським інвесторам. Мета угоди — забезпечити захист даних користувачів США та алгоритмів рекомендацій, щоб уникнути заборони застосунка в країні.

За умовами угоди, американські та світові інвестори володітимуть 80,1% акцій, а ByteDance залишиться з 19,9%. Ключові учасники спільного підприємства — Oracle, Silver Lake та MGX з Абу-Дабі, кожен з яких отримав по 15% акцій.

Генеральний директор TikTok USDS Адам Прессер та директор із безпеки Вілл Фаррелл очолять нове підприємство, а генеральний директор ByteDance Шоу Чу увійде до ради директорів. Алгоритм рекомендацій TikTok буде перенавчено та захищено в хмарі Oracle у США.

Це рішення стало результатом тривалого конфлікту між Вашингтоном і Пекіном, що розпочався ще під час першого президентського терміну Дональда Трампа через побоювання щодо національної безпеки.

Найбільше дискусій викликав алгоритм — «секретний інгредієнт» успіху TikTok. Раніше ByteDance відмовлялася передавати цю технологію, проте в результаті досягнутого компромісу алгоритм буде ліцензований американській стороні та ізольований у хмарному середовищі Oracle. Це означає, що рекомендаційна система навчатиметься виключно на інформації від 200 мільйонів американських користувачів, не маючи доступу до глобальних даних чи впливу з боку Пекіна.

Президент Дональд Трамп привітав укладання угоди, зазначивши, що він «дуже радий допомогти врятувати TikTok». Це фактично скасовує попередні плани щодо повної заборони застосунку, яка мала набути чинності в січні 2025 року.

Що передувало

19 січня 2026 року у США набув чинності закон, згідно з яким у країні з міркувань безпеки заборонено роботу популярної соцмережі TikTok. До цього китайська компанія ByteDance відмовилась продати платформу, що дозволило б уникнути заборони.

Сервіс припинив свою роботу в США, перш ніж заборона набула чинності.

«У США ухвалено закон, який забороняє TikTok. На жаль, це означає, що ви поки не можете використовувати TikTok. Нам пощастило, що президент Трамп дав зрозуміти, що працюватиме з нами над рішенням щодо відновлення TikTok, як тільки обійме посаду. Будь ласка, стежте за оновленнями», — йдеться у повідомленні у застосунку.

На думку американських чиновників, TikTok, що належить китайській компанії, потенційно дозволяє Пекіну збирати дані про американців і впливати на громадську думку.