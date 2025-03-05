Тіла дев'яти студентів, які приїхали на відпочинок, знайшли жорстоко порубаними

Тіла дев'яти людей були виявлені на кордоні Оахаки та Пуебли в Мексиці.

Тіла дев'яти студентів, які зникли минулого місяця, були знайдені розчленованими і залишеними на шосе біля сумки, заповненої їхніми відрубаними руками.

Про це пише видання Daily Mail.

Моторошні рештки були знайдені в багажнику покинутого автомобіля в Сан-Хосе-Міауатлані, на кордоні мексиканських штатів Пуебла та Оахака, за 175 миль від Мехіко. П'ять з дев'яти знівечених тіл перебували під просякнутим кров'ю брезентом, а решта чотири були знайдені зігнутими в багажнику.

Вважається, що це чергове жорстоке вбивство, здійснене картелем. На місці злочину було виявлено, що відрубані руки кожної жертви були покладені в мішок, який також перебував у багажнику, заповненому тілами.

Згідно з попередньою інформацією мексиканських ЗМІ, жертвами стали студенти з Тласкали, які приїхали на відпочинок на пляжі Оахаки. Однак у звіті мексиканського видання NVI Noticias йдеться, що студенти були насправді членами злочинної організації "Los Zacapoaxtlas".

Хоча насильство з боку картелів дуже поширене по всій Мексиці, Оахака є популярним туристичним напрямком завдяки своїй унікальній кухні та чудовим пляжам.

За інформацією Periódico Central, 2 березня, через три дні після того, як стало відомо про зникнення студентів, на пожвавленій трасі Куакнопалан-Оахака був знайдений темно-сірий Volkswagen Vento з номерними знаками Тласкали, в якому перебували тіла.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені зафіксували дивну мозкову активність померлих пацієнтів.

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