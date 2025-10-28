Тіла людей неможливо впізнати: літак з туристами розбився і згорів вщент

В авіакатастрофі в Кенії не вижив ніхто / © скриншот з відео

У Кенії сталася страшна авіакатастрофа: легкомоторний літак, що перевозив іноземних туристів, розбився та згорів в окрузі Квале, поблизу узбережжя Індійського океану. На борту повітряного судна перебували 11 людей — 10 пасажирів та кенійський пілот. Авіакомпанія Mombasa Air Safari підтвердила, що в авіатрощі не вижив ніхто. Серед загиблих пасажирів — 8 громадян Угорщини та 2 громадянина Німеччини, пілот був кенійцем.

Про це повідомив кенійський телеканал Citizen TV Kenya. Подробиці також надали Daily Mail, Xinhua та Associated Press.

Трагічний рейс до заповідника

Катастрофа сталася у вівторок, 28 жовтня, близько 8:30 ранку за місцевим часом, в районі Тсімба-Голіні округу Квале. Легкомоторний літак, ідентифікований як Cessna 208B Grand Caravan, вилетів з туристичного курортного міста Діані і прямував до національного заповідника Масаї-Мара, відомого своєю щорічною міграцією диких тварин.

Авіакомпанія Mombasa Air Safari офіційно підтвердила, що на борту перебували 10 пасажирів і кенійський капітан.

«Ми глибоко засмучені, повідомляючи, що немає тих, хто вижив. Наші серця і молитви з усіма, кого торкнулася ця трагічна подія», — йдеться в офіційній заяві авіакомпанії.

Згідно з інформацією, оприлюдненою авіаперевізником, пасажирами були вісім угорців та двоє німців. Міністр транспорту Кенії Девіс Чірчір підтвердив, що всі 11 осіб на борту отримали смертельні травми.

Версії катастрофи та перебіг розслідування

За повідомленнями ЗМІ та свідків, літак розбився за лічені хвилини після зльоту і одразу загорівся. Місцеві жителі розповіли журналістам, що почули гучний вибух, а коли прибули на місце події, знайшли уламки у вогні та «людські останки, які неможливо було впізнати». Представник окружної поліції підтвердив, що всі на борту загинули від удару.

Основною версією, яку розглядають слідчі, є вплив поганих погодних умов. Комісар округу Квале Стівен Орінде повідомив, що розслідуванню перешкоджають сильний дощ та туман, які були в регіоні від самого ранку. У Кенії також попереджали про наближення шторму «Ченге» з рясними опадами та сильним вітром.

Кенійське управління цивільної авіації (KCAA) підтвердило, що розпочало спільне розслідування за участю представників Угорщини, Німеччини та виробника літака.

