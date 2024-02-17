Тіла Навального нема в морзі Салехарда: заява команди опозиціонера

Мати і адвокат політика хотіли забрати тіло з моргу.

Команда загиблого російського опозиціонера Олексія Навального заявила, що його тіла немає у морзі Салехарда, - як про це заявляли співробітники колонії.

Про це повідомила речниця опозиціонера Кіра Ярмиш.

За її словами, адвокат і його мати Людмила Навальна приїхали до моргу Салехарда. Втім, він виявився закритим, а телефоном у морзі повідомили, що тіла опозиціонера у них немає.

"Адвокат та мати Олексія приїхали до салехардського моргу. Він закритий, незважаючи на запевнення колонії, ніби працює і тіло Навального перебуває там. Адвокат зателефонував за вказаним на дверях телефоном. Йому сказали, що він уже сьомий, хто сьогодні дзвонить. Тіла Олексія у них у морзі немає", - йдеться у дописі Ярмиш.

Нагадаємо, 16 лютого стало відомо, що Олексій Навальний помер у російській колонії. Йому начебто стало зле під час прогулянки, він знепритомнів. Медики не змогли допомогти.

Сьогодні, 17 лютого, представники політика зробили офіційну заяву, що Навального вбили 16 лютого о 14:17 за місцевим часом. Інформацію про це зазначено в офіційному документі, який видали матері опозиціонера.

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