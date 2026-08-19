Тіла неможливо впізнати: водій вантажівки вилетів на зустрічну і розтрощив медичний мікроавтобус

ДТП у Бразилії стало найсмертельнішим за останні 5 років / © скриншот з відео

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У ніч проти середи, 19 серпня, поблизу бразильського міста Іпіранга сталося смертельне лобове зіткнення мікроавтобуса та вантажівки, яке забрало життя щонайменше 23 людей. Внаслідок цієї моторошної аварії, яка сталася близько 03:30 за місцевим часом, ще п’ятеро пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це пише Reuters.

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Жертви та обставини автотрощі

За попередніми даними Федеральної дорожньої поліції, водій вантажівки раптово виїхав на зустрічну смугу та врізався у транспортний засіб муніципального відділу охорони здоров’я. Цей мікроавтобус перевозив хворих пасажирів та їхніх супроводжуючих з міста Імбітува до лікарень у районі столиці штату Куритиби.

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Як повідомляє CNN Brasil, слідчі вже підтвердили, що серед 23 загиблих опинилися водій вантажівки Scania, 20 дорослих пасажирів автобуса та двоє маленьких дітей (одній із дівчаток було 9 років). П’ятьом людям дивом вдалося вижити у цій жахливій аварії, серед них — четверо дорослих та одна шестирічна дитина, яких негайно госпіталізували до медзакладів сусіднього міста Понта-Гросса.

Аварія спричинила справжній транспортний колапс на магістралі, утворивши затори довжиною від 5 до 12 кілометрів у обох напрямках, поки рятувальники деблокували понівечені тіла з потрощеного металу. Це зіткнення вже визнали наймасштабнішим за кількістю жертв у штаті Парана за останні п’ять років.

Ідентифікація тіл та реакція влади

Наразі поліція Бразилії проводить складну процедуру впізнання загиблих з використанням бази біометричних даних, оскільки тіла багатьох жертв понівечені до невпізнання. За інформацією видання UOL, влада Імбітуви закликала родичів пасажирів звертатися до місцевого Секретаріату охорони здоров’я для надання біометричної інформації та отримання необхідної психологічної підтримки.

Уряд штату Парана та муніципалітет Імбітуви оголосили офіційну багатоденну жалобу за жертвами катастрофи, закривши всі адміністративні установи, окрім тих, що забезпечують критично важливі послуги. Місцеві правоохоронці продовжують ретельне розслідування, щоб встановити точні причини, які змусили водія вантажівки раптово виїхати на зустрічну смугу.

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«У цей момент глибокого смутку Імбітува об’єднується в солідарності з родинами, бажаючи сил і розради всім, хто зіткнувся з цією болючою втратою», — йдеться в офіційній заяві мерії міста.

Нагадаємо, в Ірландії сталася лобова аварія. Всі п’ятеро загиблих були хлопцями-підлітками. Їхні тіла доправили до лікарні, де мають провести посмертні експертизи.

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