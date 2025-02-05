Тіла усіх жертв авіакатастрофи у США витягли з річки: скільки людей загинуло

Авіатроща може стати найсмертоноснішою у США за останні 20 років.

У Вашингтоні з річки Потомак витягли тіла всіх жертв авіакатастрофи American Airlines. Загинуло 67 людей.

Про це повідомляє CNN.

Станом на вівторок, 66 із 67 жертв були ідентифіковані.

Нагадаємо, у США літак компанії PSA Airlines зіштовхнувся з гелікоптером Sikorsky H-60 під час заходження на посадку в аеропорту Вашингтона і впав у річку. Відомо, що на борту літака перебувало 64 людини, а екіпаж гелікоптера складався з трьох осіб.

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