Тіла знайшли у колодязі: Мексику сколихнуло вбивство серферів-іноземців – подробиці

У місті Санто-Томас, Мексика, 3 травня у колодязі, 4 метри завглибшки, знайшли тіла трьох серферів-іноземців з пораненнями в голову. Чиновники вважають, що туристів вбили через автомобіль.

Про це пише BBC.

Брати з Австралії Джейк і Каллум Робінсони, 30 і 33 років, та їхній друг із США Джек Картер Роуд, 30 років, зникли 27 квітня у місті Енсенада.

Родичі вбитих чоловіків, які приїхали до Мексики, вже ідентифікували їхні тіла.

За словами прокурорки штату Нижня Каліфорнія Марії Андраде, нападники хотіли заволодіти машиною, аби зняти шини. Вони застрелили туристів, коли ті почали чинити опір.

Їхні тіла виявили в колодязі, приблизно за 6 км від місця нападу в місті Санто-Томас. Поруч знайшли покинуті намети, спалений білий пікап і телефон одного зі зниклих серферів.

За словами правоохоронців, у колодязі також знайшли й четверте тіло, але воно було там довше і не пов’язане з цією справою. За підозрою у прямій чи опосередкованій причетності до нападу затримали двох чоловіків і жінку. Одного, раніше вже судимого чоловіка, звинувачують у "насильницькому викраденні".

Нижня Каліфорнія є одним із найнебезпечніших штатів Мексики через місцеві наркогрупи, які ведуть війни за територію.

За офіційними даними, 2023 року штат був другим за кількістю вбивств у країні після Гуанахуато.

Вбивства викликали страх і гнів у мексиканському регіоні Енсенада. Так, у неділю, 5 травня, десятки протестувальників пройшли маршем по місту з дошками для серфінгу та гаслами, написаними іспанською мовою.

"Вони лише хотіли займатися серфінгом – ми вимагаємо безпечних пляжів", - сказав один із учасників протесту.

Пізніше група серфінгістів провела церемонію вшанування загиблих в океані.

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