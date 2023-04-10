Тільки повернувся з України: у Москві вагнерівець жорстоко побив пенсіонерку і підпалив її квартиру

Поліцейським він похвалився, що пів року воював у складі терористичної ПВК "Вагнер".

У Москві ексвагнерівець, який тільки-но повернувся з війни в Україні, побив пенсіонерку і спробував спалити її квартиру.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

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За даними каналу, інцидент стався 7 квітня. Увечері пенсіонерка Людмила Олексіївна збиралася йти спати, але у двері до неї зателефонувала сусідка зі словами, що внучка пенсіонерки забрала у її сина телефон, який слід віддати, бо син шаленіє.

У квартиру потерпілої вбіг сам син — 26-річний Павло. Він почав вигуками вимагати свій телефон, а потім почав бити пенсіонерку. За словами пенсіонерки, Павло схопив ніж із кухні та погрожував убивством. Потім він збігав за горючою рідиною і облив килим та постільну білизну, після чого підпалив. Жінці вдалося погасити полум'я.

Дебошира змогли вгамувати лише поліцейські. Вже в дільниці окупант заявив, що пів року був учасником ПВК "Вагнер" — уклав "контракт", який закінчився 28 лютого.

Фото: Baza

Пенсіонерку госпіталізували з переломом носа, вивихом пальця, а також множинними забоями та синцями.

Раніше повідомлялося, що в РФ 21-річний хлопець назвав себе богом та спалив знайомого в багатті.

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