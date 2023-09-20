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Тіло перетворилося на скелет: біля кордону Румунії знайшли труп українця (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Тіло перетворилося на скелет: біля кордону Румунії знайшли труп українця (фото)

Прикордонники / Фото: Державна прикордонна служба України

У горах біля кордону Румунії знайшли тіло українця.

На території Румунії неподалік кордону з Україною знайшли тіло 35-річного українця. Тіло, одягнене у теплий одяг, пролежало там тривалий час і перетворилося на скелет. Загиблий чоловік, ймовірно намагався незаконно перетнути кордон до Румунії гірським маршрутом.  

Про це повідомила Держприкордонслужба України.

На тіло випадково натрапив турист. Воно було у важкодоступних горах навпроти ділянки відділу прикордонної служби "Шибени" (Івано-Франківська область).

Рештки тіла 35-річного українця / ©
Рештки тіла 35-річного українця
Рештки тіла 35-річного українця / ©
Рештки тіла 35-річного українця

Попередньо встановлено, що загиблий був мешканцем Запоріжжя 1988 року народження. 

Прикордонники зазначили, що від початку повномасштабної війни – це вже 24 зафіксований випадок, коли український чоловік призовного віку загинув на кордоні з країнами Євросоюзу. 

Попередні 23 були виявлені на кордоні з Румунією та Угорщиною на Закарпатті, з них 19 – біля річки Тиса. 

"Зазвичай вони намагалися нелегально потрапити до країн, де немає війни та, за іронією долі, гинули під час такої подорожі. Подекуди небезпечний маршрут за великі гроші пропонують злочинці, які наживаються на організації незаконного переміщення осіб через кордон. Такі випадки свідчать про те, що незаконний шлях через кордон, досить небезпечний", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, СБУ затримала у Черкасах чоловіка, який вимагав з родин загиблих воїнів ЗСУ гроші (фото).

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Дата публікації
Перегляди
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