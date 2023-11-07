"Тіло шукають і не можуть знайти": під Авдіївкою загинув відомий російський неонацист-вбивця

Неонацист сидів за вбивство "за мотивами національної ненависті". Звідти вирушив на війну.

Під Авдіївкою загинув російський неонацист 37-річний Максим Аристархов – соратник відомого ідеолога неонацизму та відеоблогера Максима Марцинкевича (на прізвисько Тесак).

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на інформацію сестри Аристархова.

Її брата засудили до 16 років у справі про подвійне вбивство "за мотивами національної ненависті".

Під Авдіївкою загинув російський неонацист Аристархов Фото: скрін

З колонії він вирушив на війну і загинув під Авдєєвою.

"Тіло шукають та не можуть знайти. Ми довгий час шукали, бо він перестав виходити на зв'язок. Його товариші по службі, які були з ним у загоні, розповіли, що в них прилетів касетний боєприпас. Двоє людей опинилися в лікарні після прильоту, а мій брат загинув", – сказала сестра Аристархова.

Аристархов перебував у загоні "Шторм Z".

За що сидів Аристархов

27 липня минулого року Митищинський міський суд Підмосков'я засудив Аристархова до 16 років колонії, а його соратника Сергія Маршакова – до 17 років.

За інформацією слідства, у квітні 2007 року вони отримали від учасників неонацистського угруповання наказ знайти місце для вбивства двох людей "неслов'янського походження", а потім заманили їх до лісосмуги під Москвою і вбили.

"На відео двоє чоловіків у масках на тлі нацистського прапора відрізають голову одній людині та стріляють у потилицю іншій", – йдеться у матеріалах слідства.

У цій справі допитували і Тесака.

Російський неонацист Тесак Фото: Комерсант

Додамо, що засудженого на 10 років у справі про ультраправий рух "Реструкт" Марцинкевича знайшли мертвим у СІЗО у вересні 2020 року. За версією слідства, він скоїв самогубство, зізнавшись у причетності до двох подвійних вбивств. В одній із передсмертних записок він відмовлявся від цих свідчень.

Нагадаємо, 29 жовтня розлючені протестувальники у Махачкалі із прапорами Палестини захопили аеропорт в пошуках євреїв, які начебто прилетіли з Ізраїлю.

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