Тіло у голові "Батьківщіна-мати кличе": що відомо про загадкову смерть ректора з Москви

"Батьківщина-мати кличе" / © фото з соцмереж

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У російському Волгограді 22 травня під час екскурсії всередині монумента «Родіна-мать зовёт» раптово помер 68-річний Микола Чесноков — ректор Московської державної академії фізичної культури.

Про це повідомляють росЗМІ.

За попередніми даними, Чеснокову стало зле під час підйому по вузьких внутрішніх сходах скульптури, яка має складну конструкцію з обмеженим простором. Присутні намагалися надати йому першу допомогу, однак врятувати життя не вдалося — медики констатували смерть ще до прибуття «швидкої».

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Місцевий Слідчий комітет Росії повідомив, що триває перевірка обставин смерті. Попередньо встановлено, що злочинного характеру подія не має.

Водночас, за даними російських Telegram-каналів, екскурсія могла бути проведена з порушенням правил безпеки. ЗМІ припускають, що вхід всередину монумента був здійснений без відповідного спецдозволу, а сам монумент наразі закритий «з технічних причин».

В академії, яку очолював Чесноков, підтвердили смерть ректора. Зазначається, що він перебував у Волгограді у складі делегації на Всеросійському фестивалі студентів вишів фізичної культури.

Нагадаємо, у середу вранці в іспанському передмісті Мадрида Посуело-де-Аларкон невідомі застрелили колишнього українського політика та ексрадника президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова.

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Інцидент стався близько 9:15 за місцевим часом біля престижної Американської школи. Портнов перебував за кермом автомобіля Mercedes, коли до нього наблизились двоє або троє озброєних осіб і відкрили вогонь. Йому завдали щонайменше п’ять пострілів, три з яких — у голову та тулуб. За попередніми даними, один із пострілів у потилицю став смертельним.