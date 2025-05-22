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Тіло у голові "Батьківщіна-мати кличе": що відомо про загадкову смерть ректора з Москви
Інцидент стався, коли посадовець перебував у складі екскурсійної групи в голові монумента на Мамаєвому кургані.
У російському Волгограді 22 травня під час екскурсії всередині монумента «Родіна-мать зовёт» раптово помер 68-річний Микола Чесноков — ректор Московської державної академії фізичної культури.
Про це повідомляють росЗМІ.
За попередніми даними, Чеснокову стало зле під час підйому по вузьких внутрішніх сходах скульптури, яка має складну конструкцію з обмеженим простором. Присутні намагалися надати йому першу допомогу, однак врятувати життя не вдалося — медики констатували смерть ще до прибуття «швидкої».
Місцевий Слідчий комітет Росії повідомив, що триває перевірка обставин смерті. Попередньо встановлено, що злочинного характеру подія не має.
Водночас, за даними російських Telegram-каналів, екскурсія могла бути проведена з порушенням правил безпеки. ЗМІ припускають, що вхід всередину монумента був здійснений без відповідного спецдозволу, а сам монумент наразі закритий «з технічних причин».
В академії, яку очолював Чесноков, підтвердили смерть ректора. Зазначається, що він перебував у Волгограді у складі делегації на Всеросійському фестивалі студентів вишів фізичної культури.
Нагадаємо, у середу вранці в іспанському передмісті Мадрида Посуело-де-Аларкон невідомі застрелили колишнього українського політика та ексрадника президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова.
Інцидент стався близько 9:15 за місцевим часом біля престижної Американської школи. Портнов перебував за кермом автомобіля Mercedes, коли до нього наблизились двоє або троє озброєних осіб і відкрили вогонь. Йому завдали щонайменше п’ять пострілів, три з яких — у голову та тулуб. За попередніми даними, один із пострілів у потилицю став смертельним.