Тіло "відключалося": у 3-річної дівчинки відмовляють органи через рідкісну хворобу, яку спричинив COVID-19 (фото)

Протестувати дитину не могли тривалий час, бо вона страждає на аутизм.

У Північній Ірландії в місті Белфаст 3-річна дівчинка з аутизмом після перенесеного коронавірусу страждає на органну недостатність.

Про це пише The Mirror.

Наталі Беррі та її партнер Джо отримали позитивний результат на коронавірус, а їхня донька Анджеліна спершу почувалася добре, а потім захворіла і потрапила до реанімації з дитячим мультисистемним запальним синдромом (PIMS). Діти з PIMS можуть страждати такими симптомами, як лихоманка, біль у шлунку, діарея, блювота, висип, холодні руки та ноги та червоні очі.

"Ми пройшли всю ізоляцію, і Анджеліна була в ізоляції з нами, але вона страждає на аутизм і не проходила тестування. Через шість тижнів у неї з’явилися симптоми, схожі на застуду, грип, і протягом тижня вони ставали значно гіршими. Вона стала справді млявою, не могла їсти, не могла пити, не спала, але не могла рухайся або відкривати очі", - сказала Наталі Беррі.

Наталі відвезла Анджеліну до лікарні через кілька днів після появи симптомів, але її відправили додому, оскільки лікарі вважали це вірусним.

"Оскільки вона страждає на аутизм, вони не змогли провести з нею жодних тестів у перший перший день. Її кров'яний тиск зашкалював, але вони думали, що це сталося через те, що вона була в стресі. Я знала, що вона не була собою і що з нею щось не так. Вона була хвора", - пригадує матір.

Потім лікарі дізналися, що Анджеліна мала лихоманку та інфекцію сечовивідних шляхів, а пізніше у неї також була PIMS, яка описується як така симптоми, як хвороба Кавасакі.

"Потім стан її погіршився ... її органи вийшли з ладу. Вона пролежала в лікарні більше двох тижнів. Вона пролежала в палаті кілька днів, а потім її стан погіршився, тому її терміново відправили до реанімації", - розповідає жінка.

За словами матері, трирічній дитині дали кров пацієнта з коронавірусом, але позитивних змін не було. Жінка каже, що тіло її доньки "відключалося".

Анджеліна відтоді страждає від випадання волосся та змін у поведінці і часто відвідує вірусолога та кардіолога.

За даними Королівського коледжу педіатрії та здоров’я дітей, у більшості дітей коронавірус протікає безсимптомно або мають легкі симптоми, "але лікарі бачили дуже невелику кількість пацієнтів із незвичайним станом, який, вважають може бути пов’язаний з вірус."