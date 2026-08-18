Тіло виносили на очах у шокованих мешканців: сусід розповів про смерть Панеттьєрі

Акторка Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

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Трагічна смерть 36-річної акторки Гайден Панеттьєрі обростає новими подробицями. Сусід зірки розповів про звуки падіння у будинку, а диспетчери 911 припустили ймовірне передозування.

Про це пише Lad Bible.

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Співробітники екстрених служб припустили, що після прибуття за адресою Панеттьєрі в Грінвіллі акторка перебувала у стані зупинки серця. Цю інформацію, схоже, підтверджують слова одного з її сусідів Міках Лі. За словами чоловіка, у день раптової смерті Панеттьєрі він чув, як мешканці будинку говорили про падіння людини та її непритомність.

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«Коридори тут досить порожні, тому звуки лунають по всій будівлі. І я щойно почув, що хтось упав. А потім почали говорити про зупинку серця. Я не можу нічого з цього підтвердити. Це лише те, що я чув», — розповів Міках Лі, який також мешкає в комплексі Judson Mill Lofts.

Після того як мешканці дізналися про падіння Панеттьєрі, вони почали збиратися в коридорі. Згодом люди були шоковані, оскільки, ймовірно, стали свідками того, як тіло акторки виносили з будівлі.

В аудіозаписі дзвінка на номер 911 один із диспетчерів також охарактеризував стан Панеттьєрі як зупинку серця. Після цього інший, чоловік-диспетчер, припустив, що причиною могло бути передозування. Смерть акторки констатували на місці менш ніж через годину після надходження виклику екстрених служб.

«Під час розтину не було виявлено жодних ознак травм, які могли б спричинити смерть. Причина та характер смерті залишаються невстановленими до завершення подальшого розслідування та проведення додаткових досліджень. Це розслідування залишається активним і триває. Наразі немає додаткових деталей, які можна оприлюднити»», — йдеться у заяві коронера Майка Елліса.

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У заяві також розкрили подробиці роботи екстрених служб. Виклик на номер 911 надійшов близько 13:51 за місцевим часом у неділю в Грінвіллі, штат Південна Кароліна.

«Співробітники екстрених служб та медики прибули на місце події, де виявили жінку із зупинкою серця. Медики розпочали розширені реанімаційні заходи, однак врятувати її не вдалося, і о 14:32 було констатовано смерть людини», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, про раптову смерть Панеттьєрі стало відомо 17 серпня. У США завершили розтин тіла акторки. Точна причина смерті наразі залишається невідомою до результатів додаткових досліджень. Водночас видання TMZ повідомило, що правоохоронці знайшли у помешканні Панеттьєрі препарат для екстреного блокування опіоїдів у разі передозування, проте офіційного підтвердження зв’язку цього засобу зі смертю акторки наразі немає.

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