Тіло жінки пролежало в літаку понад 13 годин: пасажири скаржилися на запах

На борту літака авіакомпанії British Airways сталася трагедія — одна з пасажирок померла під час тривалого рейсу, однак політ вирішили не переривати.

Про це повідомляє Unilad.

Літак виконував рейс із Гонконгу до Лондона. За даними джерел, жінка віком близько 60 років померла незабаром після зльоту.

Попри це, екіпаж не став розвертати літак. Як зазначається, у подібних випадках, якщо пасажир уже помер, ситуація формально не класифікується як надзвичайна.

Після обговорення варіантів члени екіпажу відмовилися розміщувати тіло в туалеті. Натомість його загорнули в матеріали та перенесли до камбуза в задній частині літака.

Під кінець польоту деякі пасажири почали скаржитися на неприємний запах у салоні. За інформацією джерел, це могло бути пов’язано з тим, що підлога в цій частині літака була з підігрівом.

Після приземлення в аеропорту Гітроу літак зустріли правоохоронці. Понад 300 пасажирів залишалися на своїх місцях близько 45 хвилин, поки тривали необхідні процедури.

У British Airways підтвердили факт смерті пасажирки на борту та заявили, що діяли відповідно до встановлених протоколів. У компанії також висловили співчуття родині померлої.

Фахівці зазначають, що подібні випадки трапляються рідко, але не є безпрецедентними. За словами колишніх бортпровідників, існують чіткі процедури поводження з тілом у разі смерті пасажира під час польоту.

