Тіло зниклого чоловіка знайшли через 10 років за холодильником: що з ним сталося (фото, відео)

2019 року у США знайшли тіло чоловіка, який безслідно зник за 10 років до цього.

Про це пише LADbible.

Тоді група робітників була зайнята зняттям полиць та морозильників із закритого магазину No Frills у Каунсіл-Блаффс, штат Айова. Супермаркет було закрито 2016 року і, нарешті, було очищено, коли група виявила людські рештки, що застрягли у щілині за одним із холодильників.

Завдяки ДНК-тесту батьків, тіло було ідентифіковано як те, що належить Ларрі Елі Мурільйо-Монкаде, чоловікові, який зник безвісти 2009-го.

Це означало, що він був мертвий у магазині протягом семи років, поки він працював, і ще три роки після того, як він закрився назавжди.

Слідчі не виявили жодних ознак вбивства чи підозрілої активності та дійшли висновку, що Ларрі прослизнув у 45-сантиметрову щілину між холодильником та стіною і опинився там у пастці.

Ларрі Мурільйо-Монкаде / Фото: Council Bluffs Police Department

Родичі чоловіка повідомили про його зникнення наступного дня після Дня подяки 2009 року, заявивши, що під час хуртовини він посварився з батьками та пішов з дому босоніж. Одяг на тілі відповідав опису, даному під час його зникнення.

Ларрі працював у магазині, і колишні працівники сказали, що для співробітників було звичною справою забиратися на верхні частини холодильників, щоб наповнити їх продуктами.

Холодильник був висотою близько 3,6 метра, і будь-які спроби 25-річного чоловіка покликати на допомогу було б заглушено шумом холодильного агрегату. Його смерть була визнана нещасним випадком.

Імітація того, що сталося з Ларрі, показує, наскільки жахливо було б застрягти по той бік холодильника без виходу і щоб його ніхто не чув.

Stuck Behind Fridge For Ten Years pic.twitter.com/AAcxVd9xCq — Zack D. Films (@zackdfilms1) August 11, 2024

Зі свого боку, батько Ларрі – Віктор Мурільйо – розповів про свою реакцію на несамовиту новину.

"Ми вирушили на його пошуки, моя дружина і я", — пригадав чоловік місцевому агентству новин KETV після того, як було зроблено відкриття. "Ще один друг прийшов мені на допомогу. Ми встали зарано і нічого не змогли знайти. Здавалося, що земля цілком поглинула його".

Розповідаючи про те, як правда про те, що сталося з його сином, вплинула на нього, Мурільйо додав: "У нас голова йде обертом, коли ми дізнаємося про це після стільки років, і це пригнічує. Це завдає нам сильного болю".

Деякі сумнівалися в цій жахливій історії, питаючи, як люди могли не відчути запах тіла Ларрі, якщо він провів ціле десятиліття в пастці за холодильником. Однак те, що з ним сталося — чиста правда, і його тіло декілька років пролежало за холодильником, тоді як магазин був відчинений і працював, а люди проходили прямо повз те місце, де він перебував. Те, що його не знайшли протягом 10 років, а його тіло виявили лише тоді, коли магазин зачищали, показує, як важко було його знайти.

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Працівники магазину, які виконують схожі з Ларрі обов'язки, поділилися на Reddit своїми теоріями про те, чому ніхто не помічав сморід. Один із користувачів соціальних мереж припустив, що не помітити різких запахів у таких приміщеннях, як супермаркет, набагато простіше, ніж ви думаєте.

"Як продавець продуктів я можу точно сказати, що магазини та підсобні приміщення продуктових магазинів постійно сповнені різних жахливих запахів. Іноді це старі молочні продукти, іноді сміття, і якби в одному з моїх магазинів опинився труп, я б, мабуть, не замислювався б про цей запах. Я чудово розумію, як це сталося, як би сумно і важко це не було уявити!" — написав він.

Інший користувач Reddit повторив цю думку, пояснивши, що багато людей "недооцінюють, наскільки огидні насправді більшість магазинів" і які сильні запахи в них панують: "Я багато років працював приймачем на складі і виробив імунітет навіть до неприємних запахів. Пацюки постійно заповзали в коробки та ящики і вмирали, а я був останнім, хто про це дізнався. Тож, як не сумно, ця історія мене анітрохи не здивувала".

Нагадаємо, моторошна симуляція показала, що станеться з людським тілом без скафандра в космосі. Те, що відбудеться, шокувало глядачів.

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