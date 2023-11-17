Тимчасовий бюджет США без допомоги Україні: чому це не “зрада” — пояснення пані посла

Допомога Україні у цій бюджетній резолюції, на відміну від попередньої, не фігурувала від початку.

Ухвалення і підписання президентом США Джо Байденом Тимчасової бюджетної резолюції без допомоги для України не є “зрадою”.

Про це написала на своїй Facebook-сторінці пані посол в США Оксана Маркарова, навівши низку аргументів.

По-перше, за її словами, допомога Україні у цій бюджетній резолюції, на відміну від попередньої, не фігурувала від початку обговорення.

“Обидві партії розуміють, що Україні потрібне фінансування на рік, а не на 2-3 місяці, щоб ефективно планувати свою оборону і також не бути частиною складного бюджетного процесу США в передвиборчий рік, який точно буде ще складнішим”, - наголосила дипломатка.

По-друге, пакет української допомоги (як пропозиція адміністрації Байдена, так і різні його варіанти від Сенату і Конгресу) активно обговорюються зараз в обох палатах. Маркарова запевняє, що позиція друзів України полягає в тому, що вся допомога (безпекова, пряма бюджетна, відбудовна, енергетична і гуманітарна), потрібні якомога швидше.

“Це якомога швидше може бути після повернення Конгресу до роботи після Дня подяки в кінці листопада - грудні. Остаточного рішення немає. З хороших новин - майже немає дискусій щодо збройного компоненту. Зі складних: найбільш гарячі дискусії точаться навколо прямої бюджетної допомоги, гуманітарної, а також коштів для південного кордону США - питання яке не має стосунку до України, але яке прив’язане до пакету допомоги Україні, Ізраїлю та ПівденноТихоокеанської допомоги”, - зазначила вона.

Оксана Маркарова запевняє, що Посольство України в США та всі делегації з України активно працюють над донесенням питання нагальності допомоги та важливості всіх її складових. “Робимо це як в Вашингтоні, так і в регіонах”, - стверджує пані посол. За її словами, українська громада в США також активно вимагає цього.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у четвер, 16 листопада, підписав законопроект про тимчасове фінансування уряду. Це дозволить запобігти шатдауну, але пакет не включає додаткової допомоги Україні та Ізраїлю.

Читайте також: