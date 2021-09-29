Тимчасовий мораторій на експорт металобрухту врятує українську металургію — ЗМІ

У 2021 року ситуація погіршилася.

Українські металурги звернулися до представників влади з проханням не допустити зупинки підприємств, де загалом працює 600 тис. осіб.

Все через критичну нестачу металобрухту, повідомляє передача "Факти" на телеканалі ICTV.

Зараз це стратегічна сировина для всіх металургів, оскільки жодна технологія — ні конверторна, ні електрометалургійна — не дозволяє виплавити сталь без брухту. У той же час його заготівля щорічно зменшується. У 2020-му у всій країні вдалося зібрати близько 3 млн тонн — це менше за всі роки незалежності. У цьому році ситуація ще більше погіршилася. Це відчули і на підприємстві в Дніпрі.

"У цьому цеху працює близько тисячі співробітників. Ми виробляємо колеса для пасажирських і вантажних вагонів. Через дефіцит металобрухту ми втрачаємо замовлення, а наші співробітники можуть втратити свою роботу", — розповів глава правління Інтерпайп НТЗ Сергій Костенко.

Цього року додалася ще одна проблема — почав різко зростати експорт металобрухту. За попередніми підрахунками, його обсяги вже збільшилися в 20 разів, до майже 400 тис. т. Сировина вивозять переважно до Туреччини і невизнаного Придністров'я. Фахівці вважають, що врятувати ситуацію може тільки введення тимчасової заборони на експорт металобрухту.

"Ми закликаємо Кабмін піти на оперативні, економічно обґрунтовані заходи, і тимчасово заборонити експорт металобрухту. Так роблять наші сусіди. Навіть ЄС розглядає варіант з введенням мораторію на вивезення брухту", — сказав президент об'єднання підприємств Укрметалургпрому Олександр Каленков.

Крім того, Україна втрачає податкові надходження не тільки від скорочення виробництва на метпідприємствах, але і від експорту металобрухту за непрозорими схемами. Митники виявили порушень під час експорту на близько $10 млн, повідомив народний депутат Олексій Мовчан, член економічного комітету Верховної Ради.

Поки металурги очікують реакції Кабміну, металобрухт і далі вивозиться з країни, а в стратегічній для економіки галузі поглиблюється криза, наслідки якої може відчути вся країна. Тому українські металурги вже звернулися до Президента Володимира Зеленського з проханням не допустити зупинки підприємств, де в цілому працює понад 600 тис. чоловік, і сприяти з введенням заборони на вивезення брухту.

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